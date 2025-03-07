樂天韓籍3本柱合體！見媒體大陣仗嚇一跳　河智媛秀台語

▲2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、河智媛、禹洙漢、首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

樂天女孩全新陣容震撼登場！7日上午，樂天女孩在開季記者會上亮相，其中最引人注目的莫過於三位韓國新成員——廉世彬、禹洙漢和河智媛的首次公開亮相。

河智媛一開場就喊「巴豆夭（台語肚子餓）」，透露來台後已經吃了許多美食，「吃過火鍋和雞排，昨天吃燒肉，還吃了牛舌，也喝了好多好多珍珠奶茶！」。

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面對台灣媒體大陣仗熱烈關注，河智媛坦言，「在台灣很少參加類似的活動，但看到這麼多人來找我們，規模比想像中大很多，確實有嚇到。」

廉世彬也分享了相似的感受，「我也有點嚇到，跳啦啦隊時看到這麼多人，真的很少見。」

▲韓籍外援廉世彬。（圖／記者湯興漢攝）

禹洙漢則回憶起抵台時的場景，「在機場時很多人來接機，既感動又嚇到，希望大家以後多多來棒球場應援支持。」

目前是否已熟悉樂天桃猿選手的應援，禹洙漢笑著回應，「因為球季還沒開始，我們才剛來，等到賽季開始後，會好好觀察每位選手。如果有看到欣賞或特別出色的球員，再和大家好好分享。」至於應援練習的進度，河智媛表示，目前已經進行到百分之80的程度。

談到應援中特別困難的部分，河智媛比較了台韓差異，「和韓國相比，台灣應援節奏整體比較快，動作方面速度也更快，這部分與韓國相比稍微有些難度。」

廉世彬則提到數量方面的挑戰，「我覺得台灣整體要背的應援多很多。雖然很難，但這些歌曲很好聽，我會告訴自己『可以的！』並好好記下這些舞步。」

▲禹洙漢。（圖／記者湯興漢攝）

禹洙漢坦言，「這些歌曲對我來說算是陌生，記舞步是有點難，但慢慢聽著熟悉後，也越來越上手。」

3人也分享了來台的契機，河智媛說，「去年聖誕節有機會來台參加活動，第一次來就有很多粉絲，粉絲反應很好。後來樂天聯絡我，加上我想體驗台灣文化，就這樣決定加入。」

廉世彬也表示，「去年在韓國隊伍有和台灣球隊交流，但那一次可惜自己沒有一起來。這次有機會可以來，很感謝樂天有聯繫我。」禹洙漢則直言有這機會可以成為樂天的一員，接下來會好好努力應援。

針對即將到來的炎熱夏季，河智媛幽默地說要「剃光頭」來消暑。不過，她也透露昨天已先去逛了寶雅店，買了雙襪子，屆時夏天也會購買涼感襪以及其他適合夏天的物品來消暑。

▲河智媛。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，全員到齊。（圖／記者湯興漢攝）