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樂天韓籍3本柱合體！見媒體大陣仗嚇一跳　河智媛秀台語

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、河智媛、禹洙漢、首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

樂天女孩全新陣容震撼登場！7日上午，樂天女孩在開季記者會上亮相，其中最引人注目的莫過於三位韓國新成員——廉世彬、禹洙漢和河智媛的首次公開亮相。

河智媛一開場就喊「巴豆夭（台語肚子餓）」，透露來台後已經吃了許多美食，「吃過火鍋和雞排，昨天吃燒肉，還吃了牛舌，也喝了好多好多珍珠奶茶！」。

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面對台灣媒體大陣仗熱烈關注，河智媛坦言，「在台灣很少參加類似的活動，但看到這麼多人來找我們，規模比想像中大很多，確實有嚇到。」

廉世彬也分享了相似的感受，「我也有點嚇到，跳啦啦隊時看到這麼多人，真的很少見。」

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓籍外援廉世彬。（圖／記者湯興漢攝）

禹洙漢則回憶起抵台時的場景，「在機場時很多人來接機，既感動又嚇到，希望大家以後多多來棒球場應援支持。」

目前是否已熟悉樂天桃猿選手的應援，禹洙漢笑著回應，「因為球季還沒開始，我們才剛來，等到賽季開始後，會好好觀察每位選手。如果有看到欣賞或特別出色的球員，再和大家好好分享。」至於應援練習的進度，河智媛表示，目前已經進行到百分之80的程度。

談到應援中特別困難的部分，河智媛比較了台韓差異，「和韓國相比，台灣應援節奏整體比較快，動作方面速度也更快，這部分與韓國相比稍微有些難度。」

廉世彬則提到數量方面的挑戰，「我覺得台灣整體要背的應援多很多。雖然很難，但這些歌曲很好聽，我會告訴自己『可以的！』並好好記下這些舞步。」

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲禹洙漢。（圖／記者湯興漢攝）

禹洙漢坦言，「這些歌曲對我來說算是陌生，記舞步是有點難，但慢慢聽著熟悉後，也越來越上手。」

3人也分享了來台的契機，河智媛說，「去年聖誕節有機會來台參加活動，第一次來就有很多粉絲，粉絲反應很好。後來樂天聯絡我，加上我想體驗台灣文化，就這樣決定加入。」

廉世彬也表示，「去年在韓國隊伍有和台灣球隊交流，但那一次可惜自己沒有一起來。這次有機會可以來，很感謝樂天有聯繫我。」禹洙漢則直言有這機會可以成為樂天的一員，接下來會好好努力應援。

針對即將到來的炎熱夏季，河智媛幽默地說要「剃光頭」來消暑。不過，她也透露昨天已先去逛了寶雅店，買了雙襪子，屆時夏天也會購買涼感襪以及其他適合夏天的物品來消暑。

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲河智媛。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，全員到齊。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 樂天女孩韓國新成員開季記者會台灣文化應援支持廉世彬河智媛禹洙漢

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