客場都喊他MVP！柯瑞轟40分再現神級Logo shot　勇士22分大逆轉

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記者游郁香／綜合報導

自從交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士煥然一新，今（7）日作客籃網，首節一度落後達22分，還好天王柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒聯手帶隊反撲，咖哩大神半場終了前還砍進一記高難度轉身Logo shot，單場猛轟40分，幫助灣區以121比119逆轉取勝，賽後客場甚至響起MVP呼聲。

Barclays Center crowd gives Steph Curry MVP chants after he beat their Nets pic.twitter.com/mUggTXYipF — Danny Emerman (@DannyEmerman) March 7, 2025

這場比賽勇士開賽就陷入大麻煩，首節一度落後22分，團隊第1節投籃命中率僅31.8%、三分命中率更只有14.3%（7投1中）；反觀籃網單節命中率高達60.9%，完全掌控比賽節奏。比賽進行不到1分鐘，勇士後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）就因下背部痠痛提前退場，讓勇士輪替戰力進一步受影響。

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▲勇士天王柯瑞猛轟40分。（圖／達志影像／美聯社）

「小手套」培頓二世（Gary Payton II）在首節結束前與威廉斯（Ziaire Williams）發生小衝突，讓勇士開始找回比賽強度。菜鳥長人波斯特（Quinten Post）在第2節開局命中一記三分球，帶領勇士展開回擊，全隊逐步縮小分差。勇士第2節火力全開，單節轟下40分，相較於第1節只拿15分判若兩隊，半場結束時將分差縮小至5分。

柯瑞與巴特勒聯手帶隊反撲，柯瑞在上半場結束前砍進一記轉身超高弧度遠距三分，這高難度的Logo shot，連他自己都難以置信。咖哩大神單場投進7顆三分球，整場20投12中，繳出40分、4籃板、4助攻的優異表現。

▲勇士一哥柯瑞單場包辦7顆三分球。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒也再度展現他的價值，第3節最後2分45秒，勇士仍落後5分，柯瑞回到板凳席休息，由巴特勒接管比賽。在柯瑞休息的這段時間，勇士打出15比6攻勢，當柯瑞回到場上時，勇士已經反超4分，這正是球隊交易來巴特勒的關鍵原因，在柯瑞下場時，灣區軍團終於有人能夠穩定局勢。

巴特勒在這段期間攻下7分，其中5分來自罰球，還送出一次助攻，透過低位單打與強勢突破，成功帶動勇士的進攻。他在這場比賽10罰10中，展現了強勢的造犯規能力，這正是勇士過去所欠缺的進攻武器。

▲巴特勒（左）在柯瑞休息時間穩住戰局。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒今日飆出勇士生涯最高的25分，外加6助攻與3抄截，與柯瑞聯手率隊以121比119完成22分大逆轉。目前勇士的戰績來到35勝28敗，排名西區第6，暫時擺脫附加賽區。

這也是勇士交易得到巴特勒後的第10勝（10勝2敗），交易前42場比賽，柯瑞場均22.7分、6.1助攻，三分命中率38.9%，但在交易後的12戰，他的數據飆升，場均能砍29.4分、6.8助攻，三分命中率42.9%。