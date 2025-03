客場都喊他MVP！柯瑞轟40分再現神級Logo shot　勇士22分大逆轉

記者游郁香/綜合報導

自從交易來巴特勒(Jimmy Butler)後,勇士煥然一新,今(7)日作客籃網,首節一度落後達22分,還好天王柯瑞(Stephen Curry)與巴特勒聯手帶隊反撲,咖哩大神半場終了前還砍進一記高難度轉身Logo shot,單場猛轟40分,幫助灣區以121比119逆轉取勝,賽後客場甚至響起MVP呼聲。

Barclays Center crowd gives Steph Curry MVP chants after he beat their Nets pic.twitter.com/mUggTXYipF