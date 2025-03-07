杜蘭特談好友厄文報銷心碎停頓　獨行俠追求KD計畫恐生變

Kevin Durant gets emotional while talking about Kyrie’s ACL injury:



"I feel for my boy. I know how much he cares about the game and loves the game”



(???? @brendan_mau) pic.twitter.com/dD59uEisSK — Kyrie Center (@kyriecenterig) March 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠核心大將厄文（Kyrie Irving）本周撕裂左膝前十字韌帶，這不僅衝擊球隊的季後賽希望，更可能影響他們今夏的補強計畫。《USA Today》指出，達拉斯曾有意在今年休賽季爭取交易網羅2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），如今情勢因厄文重傷得休養9到12個月而變得不明朗。

太陽日前以119比117擊敗快艇後，杜蘭特談到前籃網隊友厄文重傷報銷時心碎表示，「我為我的兄弟感到難過。我知道他有多熱愛比賽，他喜歡訓練，喜歡和隊友並肩作戰。他是最棒的隊友之一。」

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▲杜蘭特（右）為好兄弟厄文（左）重傷報銷感到心碎。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特停頓了一下，平復情緒後繼續說道，「他如此熱愛比賽，這真的讓我很難受。但他是一個內心極其強大的人，他會回來的，甚至可能比受傷前還要強。我為他祈禱，希望他能早日康復。」

杜蘭特與厄文2019年一起轉投籃網，直到2023年交易截止日前，厄文被送到獨行俠，杜蘭特則轉戰太陽。即便兩人分道揚鑣，他們之間的友誼依舊深厚。值得一提的是，獨行俠之前曾被點名，可能成為杜蘭特下一個落腳處，但厄文的傷勢將影響達拉斯今夏的陣容決策，特別是關於是否要交易網羅杜蘭特。

▲厄文報銷後，獨行俠網羅杜蘭特的計畫恐生變。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特正處於生涯第17個賽季，場均能砍26.7分、6籃板、4.2助攻，投籃命中率52.9%，三分命中率39.9%，依舊保持頂尖水準。他的合約將在2025-26賽季進入最後一年，屆時他的年薪將達5470萬美元。

然而，隨著厄文預計需要9到12個月的復健時間，最快也要等到2025-26賽季中後段才能回歸，獨行俠不再是爭冠強權的情況下，可能會對是否要為杜蘭特交易掉他們的資產感到猶豫。

美國媒體《ClutchPoints》指出，獨行俠對杜蘭特的興趣可能取決於他們的長期前景以及對球隊競爭能力的信心，「獨行俠現在面臨一個困難的決定。交易杜蘭特需要大量資產，而在厄文缺陣和另一關鍵球員（戴維斯）處於康復中的情況下，球隊可能會質疑這樣的舉動是否值得。此外，杜蘭特的年齡和合約狀況也給潛在交易增加了更多不確定性。」

▲獨行俠後場王牌厄文左膝重傷。（圖／達志影像／美聯社）