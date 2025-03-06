NBA 2月最佳防守球員　騎士莫布里單月狂搧25火鍋獲獎

▲騎士莫布里（右）獲選東區2月最佳防守球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA公布東、西區2月最佳防守球員，這是本賽季新設獎項第4次頒發。東區由克里夫蘭騎士的莫布里（Evan Mobley）獲選；西區則是波特蘭拓荒者的2年級前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）摘下獎項。

卡瑪拉身高203公分、體重99公斤，他在2月場均上場35.3分鐘，貢獻13分、7籃板、2.3助攻、2抄截、0.8阻攻、投籃命中率51.8%、三分球命中率46.8%、罰球命中率90%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在拓荒者2月8勝4敗戰績中，卡瑪拉扮演重要角色，他是聯盟唯一一位在2月累積至少80籃板、20抄截、10阻攻的球員，他2月場均2抄截排名西區第4，並幫助拓荒者以109.2的防守效率值名列聯盟第4。

▲拓荒者2年級前鋒卡瑪拉（右）榮獲西區2月最佳防守球員。（圖／達志影像／美聯社）

莫布里則繼去年12月後再度獲選單月最佳防守球員，他2月場均上場29.7分鐘，貢獻20.4分、10.1籃板、3.8助攻、0.6抄截、2.3阻攻，投籃命中率56.6%，罰球命中率75.5%。

騎士在2月打出聯盟最佳的10勝1敗，防守效率值108位居東區第1、全聯盟第2。他們將對手的投籃命中率壓制在42.9%（東區第1）、三分球命中率壓制在32.3%（東區第2），場均失分108.2分（東區第4），且莫布里在場時的得失分差為+153，排名東區第1，並以個人25次阻攻並列東區第1。

截至台灣時間6日，卡瑪拉所在的拓荒者以28勝35敗排名西區第12，而莫布里領軍的騎士則以52勝10敗穩居東區與全聯盟第1。

2月的最佳防守球員候選人還包括：

東區

克拉克斯頓（Nic Claxton）

丹尼爾斯（Dyson Daniels）

史都華（Isaiah Stewart）

湯普森（Ausar Thompson）

透納（Myles Turner）

西區

多特（Luguentz Dort）

鄧恩（Kris Dunn）

祖巴奇（Ivica Zubac）

小傑克森（Jaren Jackson Jr）

湯普森（Amen Thompson）