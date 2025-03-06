「戴維斯不開心」促成震撼交易　湖人老闆：沒想到變國際新聞

Los Angeles Lakers owner Jeanie Buss took a subtle jab at Anthony Davis, saying he was unhappy, & that was part of the reason he was traded to Dallas for Luka Doncic:



“We gave up a lot to get Luka Doncic. We’re happy we have him. We have lost the last three years in a row to… pic.twitter.com/rVDY7lRw3o — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人與獨行俠進行堪稱「史上最震撼交易」後1個月，洛城老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日在訪談中首次公開承認，戴維斯（Anthony Davis）「不開心」是促成這筆交易的重要因素，她透露戴維斯對自己在球隊的「位置」不滿意，這番話被外界解讀為對戴維斯的「隱晦嘲諷」。

「我們為了得到唐西奇（Luka Doncic）付出了很多，但我們對這筆交易感到非常滿意。」珍妮巴斯表示，「過去3年，我們在季後賽連續輸給金塊，我們知道如果不改變陣容，今年的結果也不會不同。戴維斯對自己的位置安排不滿，他並不快樂，所以我認為這筆交易對雙方來說都是正確的選擇。」

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▲湖人老闆珍妮巴斯表示，戴維斯在洛城不開心，是促成震撼交易的重要因素之一。（圖／達志影像／美聯社）

珍妮巴斯提到的關於戴維斯的情況，是指他公開表示希望能在湖人主打大前鋒，在場上搭配另一位中鋒，但紫金高層遲遲未完成他的心願。

珍妮巴斯直言，「我沒想到這會成為國際新聞，但這就是湖人品牌的影響力，能吸引那些想要在湖人歷史上寫下自己篇章的大牌球員。」她認為這筆交易不僅對湖人有利，獨行俠同樣獲得他們想要的陣容變化。

▲戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

湖人陣營的這番言論讓外界更加關注戴維斯在獨行俠的未來，他一直希望搭配傳統中鋒，不想獨自承擔中鋒責任，理論上，獨行俠擁有里夫利二世（Dereck Lively II）、加福德（Daniel Gafford）等傳統內線球員，應該能夠滿足他的需求。然而，達拉斯目前深陷傷病困境，戴維斯何時能夠回歸，能否真正適應新環境，仍然充滿未知數。

在獨行俠後場核心厄文（Kyrie Irving）本周因左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，宣告整季報銷後，《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）語出驚人表示，「老實說，我不認為戴維斯應該再為獨行俠效力。他不應該再打這個賽季，他們應該在今年夏天把他交易掉。」