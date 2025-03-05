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哥倫比亞扣倒3連勝晉級經典賽會內賽　巴西、德國決戰附加賽

▲▼哥倫比亞晉級經典賽會內賽。（圖／截自WBC官方粉絲團）

▲哥倫比亞晉級經典賽會內賽。（圖／截自WBC官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽5日（台灣時間）哥倫比亞以10比0扣倒德國，確定以3連勝之姿晉級會內賽，剩下一張門票將由排名第二的巴西與德國爭取。

哥倫比亞1局下就發動攻勢，首棒觸身球保送上壘的阿羅約（Michael Arroyo）馬上盜壘，菈米瑞茲（Harold Ramírez）適時安打先馳得點，隨後德國游擊手發生失誤添加1分。德國投手再投觸身球，隨後赫雷拉（Dilson Herrera）敲安打追加1分。

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德國此時換上第二任投手，哥倫比亞再靠滾地球添得單局第四分。馬里亞加（Jesús Marriaga）擊出三壘安打，追加1分，哥倫比亞1局結束拉開取得5比0領先。

哥倫比亞3局下攻勢再起，布艾瓦斯（Brayan Buelvas）、馬里亞加接連安打各帶有1打點，將比分拉開至7比0。4局下，赫雷拉、布艾瓦斯再掃安打貢獻打點，比數擴大至9比0。7局下哥倫比亞把握機會，拉莫斯（Jose Ramos）掃再見安打，以10比0提前結束比賽。

哥倫比亞單場15支安打狙擊對手，赫雷拉狂掃4安打，貢獻1打點、1得分表現最亮眼。艾美達（Adrian Almeida）主投3局奪5次三振，無失分，拿下勝投。

關鍵字： 哥倫比亞德國WBC經典賽晉級

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