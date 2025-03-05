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中國2比12慘遭巴西扣倒　3連敗無緣晉級經典賽會內賽

▲▼經典賽資格賽巴西扣倒中國。（圖／截自WBC官方社群）

▲經典賽資格賽巴西扣倒中國。（圖／截自WBC官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽B組賽事，中國隊再度以2比12敗給巴西，遭到扣倒，累積3連敗，確定無緣晉級，將首次缺席明年WBC會內賽。

中國隊投手群在首局即崩盤，索旭迪擔任先發，但控球嚴重失準，開局先投出保送，接著挨3支安打失分，又在滿壘情況下投出保送，讓巴西輕鬆取得第3分。中國隊緊急換上王翔接替，但他同樣無法止血，遭到安打狙擊再掉2分，隨後巴西隊靠著高飛犧牲打再添1分，單局猛攻6分，早早拉開比分。

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中國隊在2局上，靠著王帥的三壘安打及投手犯規追回1分。然而，2局下巴西隊在兩出局後獲得攻勢，中國隊守備發生失誤，讓巴西繼續進攻，羅霍（Lucas Rojo）擊出二壘安打後，馬斯凱（Victor Mascai）再補上2打點安打，將比分擴大至8比1。

3局下，巴西再度發動攻勢，卡瓦略（Osvaldo Carvalho）在得點圈機會擊出二壘安打，隨後中國隊發生失誤，羅霍補上安打，巴西隊單局再添3分，將比分拉開至11比1。

5局上，中國隊靠著胡天元的安打追回1分。7局下，巴西隊再次發動攻勢，羅霍、馬斯凱接連安打，伊藤（Vitor Ito）補上再見安打，攻下第12分，達成10分差扣倒，比賽提前結束。

中國隊在本屆資格賽的三場比賽表現不佳，前兩戰分別以2比12遭德國扣倒、1比8不敵哥倫比亞，累積3連敗無緣晉級。中國隊自2006年首屆經典賽以來，連續5屆都曾參與會內賽，但這次將首次缺席，正式中斷參賽紀錄。

關鍵字： 中國隊巴西經典賽經典賽資格賽失誤

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