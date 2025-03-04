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高志綱花3年寫捕手工具書創台灣首例　《綱綱好的堅持》熱銷二刷

▲▼高志綱新書發表會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高志綱（中）新書發表會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

在12強賽與WBC資格賽中，中華隊捕手群的表現備受矚目，而作為國家隊首席教練的高志綱，在傳承捕手經驗方面獲得高度評價。他近日更出版新書《綱綱好的堅持》，分享自己從捕手視角看棒球的思維與堅持。這本書於2月27日上市後短短幾天內即進入二刷，印刷量已突破5000本。從2023年開始著手撰寫，由洪紫峯文字整理，花了3年終於問世。

在新書發表會上，資深球評曾文誠擔任主持人，詢問高志綱為何決定出書。他回憶，起初也想像其他球員一樣，以回憶錄的方式分享故事，但在與出版社討論時，對方提醒他：「市面上有打者、投手的書籍，但卻沒有一本真正從捕手視角出發的書。」這讓他瞬間有了不同想法，也促成了這本書的誕生。

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談及捕手與其他位置在思考上的不同，高志綱指出，許多人對捕手的評估方式與實際擔任這個角色時會有落差，因此希望透過這本書，讓大家更理解捕手的工作內容，也讓更多人欣賞這個位置的重要性。

曾文誠提及，過去30年間，台灣棒球經歷了不同世代的捕手，包括葉君璋曾說過：「只要接1000球，就能了解投手。」對此，高志綱表示，與環境變遷息息相關。早期的棒球環境資訊較少，球隊沒有情蒐系統，捕手只能靠自己記錄打者的習性，甚至學長會親自指導分析。

而現在各隊都有情蒐部門，能夠即時提供打者的數據，這對捕手的幫助很大，也讓角色的要求有所改變。他回憶，當年剛進職棒時，球隊內沒有太多資訊，他只能自己做筆記並透過學長的經驗來學習，如果當時就有現在這些數據，或許能更省力，而不是埋頭苦幹地做分析。

談到「如何在壓力情境下保持冷靜？」高志綱認為，臨危不亂的關鍵在於事前準備。他表示，臨危不亂有兩種狀況，一種是把賽前分析做到極致，另一種則是在場上順應節奏，做出當下最好的選擇。許多選手依靠經驗來判斷，但關鍵時刻的臨場應變，則仰賴捕手平時對投手、對手的充分研究。

在國際賽場上，捕手的價值過去常被忽略，但在近兩屆國際賽（12強、WBC資格賽）中，中華隊捕手群的表現受到更多關注，高志綱認為這是一件好事。他特別提到，這次國家隊的捕手群不僅有林家正與蔣少宏，其他捕手的表現同樣值得肯定。當捕手的價值被看見，年輕捕手們也會更有動力持續努力，這也是他選擇出書的原因之一。

針對台灣捕手應如何向國際球隊學習，高志綱表示，每個國家的捕手培訓方式不同，但台灣可以從各國體系中，找到適合的方式。他舉例，林家正在美職養成系統中，建立了一套很棒的溝通方式，能夠幫助投手迅速進入狀況，這是一個值得參考的方向。

談到這本書的內容，高志綱強調：「這不是一本自傳，而是一本從捕手視角出發的工具書。」他希望透過這本書，讓更多有志成為捕手的年輕球員，找到正確的學習方向。「這本書不一定是百分之百的標準答案，但希望能提供有興趣的人一些參考。如果翻一翻覺得看不下去，至少還能當助眠（笑）。」

高志綱兒時聰明過人，中職會長出席記者會時，爆料曾與他的媽媽聊過高志綱未來是否當醫生的話題。於是發表會訪談最後，曾文誠問到：「回首這一路，你慶幸自己沒當醫生嗎？」高志綱笑說：「人生沒有平行時空，但回首過去，我覺得自己很幸運。從小到大的師長、朋友，都是幫助我成長的重要推手。沒有他們，就沒有今天的我，這讓我覺得很幸福。」

▲▼高志綱新書發表會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高志綱（中）新書發表會。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高志綱新書捕手台灣棒球教練

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