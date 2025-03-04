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在中國打球？銳歐迅速糾正：我在台灣　感謝悍將給予先發機會

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將新洋投銳歐今天在經典賽資格賽對中國先發3局僅失1分非責失拿下勝投。賽後被問到在「Chinese Professional Baseball League（中華職棒大聯盟）」投球時，是否因此對中國更有優勢，他也迅速糾正對方的誤解，透露自己是在台灣打球，「他們在中國，這有點不同。」

銳歐此役最終以47球完成3局投球任務，被敲3支安打，狂飆6次三振，另有1次四壞球保送，失掉1分非責失，拿下勝投，最快球速約144公里。哥倫比亞最終以8比1擊敗中國隊，目前取得2連勝。

在賽後採訪中，銳歐透露，因為有球數限制，比賽策略就是積極進攻好球帶，毫無保留完成任務，「滑球和二縫線速球應該是今晚最好的兩種球路，變速球本來可以更好一些，但目前有點像春訓階段。所以有些東西需要改進，有些東西可以為賽季做準備。」

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銳歐分享了新球季的落腳處，「是的我很興奮，我剛與中職的富邦悍將簽約，他們給了我成為先發投手的機會。就我的職業生涯而言，這是我想要的。這是我在國際棒球中前進所需的最重要的事情，」

上一賽季效力味全龍，銳歐展現他的多功能性，先發、後援都能勝任，被總教練葉君璋形容為「哆啦A夢」。他合計出賽63場，包括2場先發，累計投了92.1局，交出了令人印象深刻的1.17防禦率。

有了在味全龍的經驗，銳歐表示，相當適應台灣的生活，「棒球就是棒球，但從文化角度來看，那裡的生活非常不同。 現在我感到適應了，有點期待回去。」

此戰有幾次面對到壘上有人，銳歐都能及時化解危機，他認為，其實這一場並沒有拿出最好的表現，「還有幾次被盜壘，但這是我今年第一次面對打者。 實際上是我第一次穿著釘鞋在投手丘上投球。 」他開玩笑稱，有點像是被扔進火中，「但我很興奮，也準備好了。」

這是銳歐繼2023年經典賽再度代表哥倫比亞披上國家隊戰袍，他直言，「我們知道目標是回到下一年的世界棒球經典賽。 我們在23年時留下了很多遺憾，我們本可以做得更好。 所以我認為每個人都很專注， 我們知道我們需要做什麼才能完成手上的任務。」

當被問及在CPBL的經驗是否對面對中國球員時有優勢時，銳歐也糾正了提問者的誤解。

「不，這些人在中國投球。這些球員在中國打球。」銳歐進一步澄清，「我在的是台灣，這有點不同，但有類似的揮棒、類似的風格，他們都注重揮棒擊球的技巧，今天被打的幾支安打，都是在好球帶偏低的變速球，他們做得很好，就是堅持下去。」

▲▼ 銳歐 。（圖／達志影像／美聯社）

▲銳歐 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球富邦悍將哥倫比亞銳歐中國WBC資格賽

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