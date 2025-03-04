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哥倫比亞8比1大勝！穩坐WBC資格賽龍頭　中國瀕臨淘汰

記者游郁香／綜合報導

哥倫比亞在世界棒球經典賽（WBC）資格賽持續展現強勢戰力，繼5比0完封巴西後，4日再以8比1大勝中國，拿下分組兩連勝，穩坐資格賽龍頭，距離晉級本賽事正賽僅一步之遙。

賽前外界普遍認為哥倫比亞擁有小組最堅強的陣容，他們的表現也證明了這一點。「這是我們第一次成為被追擊的對象，」哥倫比亞隊總教練莫斯奎拉（Jose Mosquera）表示，「過去大家都不把我們當回事，覺得我們只是個足球國家。」

莫斯奎拉曾擔任2023年WBC哥倫比亞隊的板凳教練，他認為當時球隊在擊敗墨西哥後鬆懈，導致後續未能晉級。今年他不允許同樣的事情再次發生，「我們當時擊敗了墨西哥，然後就停止競爭了。今年我們必須重返正軌，確保晉級。」

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▲▼哥倫比亞8比1大勝中國。（圖／翻攝自X／World Baseball Classic）

▲哥倫比亞8比1大勝中國。（圖／翻攝自X／World Baseball Classic）

哥倫比亞此役在投打兩端皆展現壓制力，先發投手、富邦悍將新洋投銳歐（Rio Gomez）3局飆出ˊ次三振，僅因一次傳球失誤而掉分。哥倫比亞的打線則火力全開，由MLB Pipeline排名第97名的新星阿羅約（Michael Arroyo）開路，他單場敲出一支二壘安打，選到兩次保送，並貢獻兩分打點。

莫斯奎拉對阿羅約的表現讚譽有加，「他的實力很強，即便我們陣中有烏謝拉（Gio Urshela）、拉米瑞茲（Harold Ramírez）這些資深打者，他仍然能挺身而出。」

除了阿羅約外，運動家隊的外野新秀布艾瓦斯（Brayan Buelvas）敲出一壘安打與二壘安打，貢獻兩分。曾效力響尾蛇小聯盟的馬里亞加（Jesús Marriaga）則是全場最大功臣，他敲出兩支安打，包括4局上的兩分全壘打，單場貢獻4分打點，幫助哥倫比亞確立勝勢。

中國目前戰績0勝2敗，下一場將迎戰1勝1敗的巴西，這場比賽對中國隊來說是關鍵戰役，若再吞敗，晉級希望將相當渺茫。另一方面，2勝0敗的哥倫比亞若能在對德國（1勝1敗）的比賽中再下一城，將提前鎖定小組第一，晉級WBC正賽。

關鍵字： WBC資格賽經典賽資格賽哥倫比亞中國

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