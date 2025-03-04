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「這是年輕人的聯盟！」　前NBA球星曝杜蘭特交易難題

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特再次陷入交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）今夏可能再次成為交易市場上的焦點人物，傳出若今年季後賽無法有突破性表現，太陽可能會改圍繞更年輕的砍將布克（Devin Booker）建隊。不過去年剛退休的前NBA前鋒蓋伊（Rudy Gay）卻直言， NBA 已經變成 「年輕人的聯盟」，這讓交易杜蘭特變得更加複雜。

作為聯盟最頂尖的得分手之一，杜蘭特擁有無與倫比的進攻技巧與冠軍資歷，但他與布克、畢爾（Bradley Beal）組成的3巨頭卻始終未能奏效，太陽本季至今僅取得28 勝 33 敗，排名西區第11，跌出附加賽範圍，傳出太陽今夏可能與杜蘭特分道揚鑣，替他尋找心儀的新東家。

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▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特仍然是球隊的關鍵人物，本季場均能砍 26.7 分、6籃板、4.3 助攻，保持著頂級水準。然而，他已經36 歲還有過傷病史，交易他的風險不容忽視。前 NBA 球員蓋伊（Rudy Gay） 近日在一檔 Podcast 節目中，針對杜蘭特的交易市場發表了看法。

「這已經是年輕人的聯盟了。」蓋伊表示，「想交易得到杜蘭特，你得放棄很多球員，但真正願意為他做出這種犧牲的球隊，可能並不多。」

▲太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

這段話點出了交易杜蘭特的最大難題，要獲得這位超級球星，球隊勢必得付出龐大的資產，而這並不是每支球隊都願意承擔的代價。杜蘭特的高薪合約以及年齡，讓許多球隊在考慮交易時陷入兩難，必須在短期效益與長期風險之間做出權衡。

不過根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，若杜蘭特被擺上交易檯面，仍預計有4到6支爭冠球隊對這位前MVP有強烈興趣。值得一提的是，杜蘭特的合約即將到期，這將使他在交易談判中擁有更多主導權。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特Kevin Durant

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