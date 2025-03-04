巴西國家隊工地戰士！唯一業餘選手因「球衣」愛上棒球

▲卡瓦略（Osvaldo Carvalho）與球隊中的職業選手形成鮮明對比。（圖／截自卡瓦略IG）

記者王真魚／綜合報導

在巴西國家棒球隊陣中，有一位特別的隊員格外引人注目——他是唯一一名從未因棒球領過薪水的球員，平日靠著鋪設公路的工地工作維生，卻因為對棒球的熱愛，成功入選國家代表隊，在經典賽資格賽舞台上展現自己的身手。

卡瓦略（Osvaldo Carvalho）與球隊中的職業選手形成鮮明對比。巴西隊陣中不乏職業級人物，包括天使隊潛力拉米瑞茲（前MLB球星曼尼之子）、前洋基隊小聯盟球員比切特（Dante Bichette Jr.），以及目前效力日本職棒西武獅的高橋波等人。 「我5歲時首次接觸棒球。」

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頂著一頭顯眼白金色頭髮的卡瓦略笑著說。「雖然我父親一直希望我成為足球員，但棒球讓我興奮不已！」

當被問到最初愛上棒球的原因，卡瓦略坦言，「老實說，最初吸引我的就是球衣、帽子、墨鏡，這項運動的造型真的很酷。雖然剛開始是因為球衣的制服設計，但這項運動改變了我的人生。」

卡瓦略從國中開始認真投入棒球，最終加入位於聖保羅的日系球隊Nikkei Marília。然而，COVID-19疫情期間，為了維持生計同時繼續追逐棒球夢，他轉行建築業。「我需要錢來持續練習，對棒球的熱愛讓我選擇了工地鋪路的工作。」

與職業球員不同，卡瓦略還需要向公司請假才能前往美國參賽。「我得跟公司的人說，這就是我們的棒球世界盃，拜託讓我去吧，這是我的夢想！」

巴西隊總教練松元雄一對卡瓦略評價極高，「他可能是我們球隊裡的開心果，總是笑容滿面，愛開玩笑，也把這份快樂帶給大家，這是無價的。而且他打擊能力很好，我很高興他能成為我們的一員。」

除了棒球夢，卡瓦略同時也是三個孩子的寄養父親。他相信，這次代表國家隊出賽的經驗能帶來更深遠的人生啟發，「能和這些明星球員並肩作戰，讓我充滿希望——如果我能入選國家隊，我就能做到任何事。不管是在家努力當爸爸，還是現在開始嘗試擔任球隊教練，我都相信自己做得到。」