曼尼之子盧卡斯穿巴西24號致敬　WBCQ首戰敲安自曝父子天天聊棒球

▲盧卡斯·拉米雷斯（Lucas Ramírez）。（圖／IG:lyucalyke ）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在大聯盟締造555轟傳奇的曼尼·拉米雷斯（Manny Ramírez），如今將棒球夢想延續到了下一代。他的19歲二兒子盧卡斯·拉米雷斯（Lucas Ramírez）正在為巴西隊征戰2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，希望能幫助球隊取得2026年WBC正賽門票。

盧卡斯首戰以第二棒、右外野手身份先發，7局上敲出安打發動攻勢，雷吉納多（Leonardo Reginatto）隨後敲二壘安打，一度攻勢二、三壘，不過留下殘壘。盧卡斯此役4打數1安打，吞下2次三振。

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根據WBC官網報導，盧卡斯是一名左打、外野手，目前隸屬於洛杉磯天使隊小聯盟體系。他在去年（2024年）大聯盟選秀中被天使隊在第17輪選中，並決定放棄田納西大學的就讀機會，直接投身職業棒球。他的母親朱莉安娜（Juliana）來自巴西，讓他有資格代表巴西隊出戰國際賽事。雖然他的父親來自棒球強權多明尼加，但盧卡斯坦言，對於自己這個階段的職業發展而言，選擇巴西隊更具現實性，「在這裡，我能夠獲得更多比賽機會，並且向世界展現自己的能力。」

在這次WBC資格賽中，盧卡斯選擇穿上24號球衣，向父親曼尼致敬。這是曼尼在克里夫蘭印地安人（現守護者隊）與波士頓紅襪隊時的代表號碼，他曾憑藉強大打擊火力幫助紅襪拿下2004年與2007年兩座世界大賽冠軍。

「這是為了我爸爸，24號一直是我最喜歡的號碼，因為我爸爸當年穿著它在波士頓稱霸聯盟。」盧卡斯說道。不過，曼尼本人卻笑著表示，其實他更希望兒子選擇99號，這是他後來效力洛杉磯道奇隊和芝加哥白襪隊時的背號。

有趣的是，盧卡斯天生其實是右撇子，但曼尼早在他小時候就刻意訓練他改為左打。曼尼表示：「說實話，我一直想成為左打者，但當年沒有人教我。所以當盧卡斯出生時，我就決定，他要成為左打！我從小開始訓練他，因為左打者能夠面對更多右投手，這對他的職業生涯有利。」

如今，盧卡斯的打擊機制與父親相似，雖然站姿不同，但手部動作和揮棒機制幾乎一致。他表示：「我覺得我們的揮棒方式很像，我們的手部動作和機制幾乎一樣，只是我站姿不同。」

對於19歲的盧卡斯來說，這次WBC資格賽不只是國際舞台上的磨練，更是向天使隊展現自己實力的機會。他坦言，目標就是證明自己已準備好迎接職業生涯，「我希望透過這次比賽展現我的能力，告訴天使隊，我已經準備好接受更大的挑戰。」

巴西隊總教練松本井口（Daniel Yiuchi Matsumoto）對盧卡斯的能力充滿期待，他表示：「他是一位非常有速度的運動員，防守表現讓人印象深刻。我們看過他的打擊影片，對他的表現有很大的期待。」

即便已經步入退休生活，曼尼仍然持續在兒子的棒球路上扮演著重要角色。「我每天都跟我爸聊棒球，他是我的打擊教練，當我們在家時，每天都會一起練習打擊。」盧卡斯說。

對於盧卡斯來說，挑戰父親的成就，是他前進的動力之一。「我一直想要比我爸更強，這是我重拾棒球的原因。」他笑著說。