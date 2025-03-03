清宮幸太郎、萬波中正逛夜市嗑小籠包　IG打卡背景音樂超驚喜

▲清宮幸太郎、萬波中正等火腿球員逛夜市。（圖／截自IG：kotarokiyomiya_21）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿交流賽2日下午順利結束，火腿在兩場比賽中連勝，清宮幸太郎、萬波中正、野村祐希及今川優馬一行人馬不停蹄地去逛饒河夜市，還品嚐了鼎泰豐的小籠包。

火腿靠著萬波中正連兩天在台北大巨蛋炸裂表現，清宮幸太郎也在第二場比賽開轟，分別擊敗統一獅（3比0）和中信兄弟（8比0）。交流賽結束後，球員們迫不及待地品嚐台灣美食，清宮幸太郎當晚在Instagram更新貼文，與隊友一同逛夜市並在地標打卡自拍，而且還選用12強的賽事主題曲「就一起」作為背景音樂，讓球迷相當驚喜。

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去年12月，清宮幸太郎曾來台為火腿海外交流賽宣傳時透露自己喜歡吃小籠包，而且愛上了牛肉麵。野村佑希在第二場賽前受訪時也提到，「這次來到台灣，第一天的歡迎晚會上有吃到海參，小籠包非常好吃，孫易磊也帶來炸雞排與珍珠奶茶，都蠻喜歡的。」野村佑希在鼎泰豐的限時動態還標記了中文「好吃」。

萬波中正因與台灣知名手搖飲撞名而引起熱議，且在第一場比賽的英雄訪問時秀出中文說「謝謝大家來球場」，並在賽前對著鏡頭比手畫腳，示意大家追蹤他的Instagram，不僅場上表現優異，互動也相當圈粉。台灣球迷最關心的一件事是，他到底有沒有喝到該知名品牌的手搖飲。

▲清宮幸太郎、萬波中正等火腿球員嗑小籠包。（圖／截自IG：kotarokiyomiya_21）