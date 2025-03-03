NFL新星稱自己角色比大谷翔平二刀流還難？名記者：沒人會同意

▲美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

棒球與美式足球本是截然不同的運動，但近日卻因「二刀流難度」的爭論而成為話題焦點。來自科羅拉多大學的美式足球新星亨特（Travis Hunter） 在受訪時表示，他在球場上攻守兼備的角色，比大聯盟二刀流代表人物大谷翔平更具挑戰性。此言一出，立刻在體育圈引發爭議，甚至連紐約知名體育記者都忍不住反駁：「沒人會同意這種說法！」

亨特是大學美式足球的超級新星，能夠同時擔任進攻端的外接手（WR）與防守端的角衛（CB），這種「攻守二刀流」的打法在美式足球界相當罕見。他的表現更讓他入圍全美大學橄欖球最高榮譽「海斯曼獎（Heisman Trophy）」，並準備進軍NFL。

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在2月27日的NFL選秀測試營上，亨特被問及「他的二刀流角色是否比大谷翔平更具挑戰性」，他毫不猶豫地回應，「我認為我的角色更難，美式足球對身體的負擔極大。大谷翔平確實是一位很棒的運動員，但在美式足球場上，你需要參與更多的戰術和對抗。」亨特雖然肯定了大谷的實力，但認為美式足球的二刀流難度更高。

亨特的言論迅速在美國體育圈掀起熱烈討論，美國權威體育媒體《The Athletic》甚至在官方X（前Twitter）上發起投票，詢問網友：「你覺得美式足球的二刀流，比大谷翔平的二刀流更難嗎？」

然而，這一說法很快遭到不少專家反駁。《紐約郵報》資深記者（Jon Heyman）更是直接在X發文駁斥：「不，沒有人會同意這種說法。」

海曼認為，大谷翔平是百年來唯一能夠同時擁有頂級投手與頂級打者能力的球員，他的「二刀流」挑戰在棒球歷史上前所未見。因此，拿美式足球的二刀流來比較，根本不具可比性。

此外，多位棒球專家也指出，棒球的二刀流不僅需要完全不同的技能組合，還涉及精細的投球與打擊訓練，這與美式足球「單純換位」的挑戰模式完全不同。