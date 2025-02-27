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復出猛打賞！平鎮莊昊勳戰勝諾羅病毒　意象訓練奏效

▲▼平鎮高中，莊昊勳。（圖／學生棒聯提供）

▲平鎮高中莊昊勳。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

平鎮高中27日在高中木棒聯賽四強賽擊敗東石高中，順利取得冠軍戰門票。先前因感染諾羅病毒缺席比賽的莊昊勳復出後表現亮眼，單場敲出3支安打，上演猛打賞。

近期諾羅病毒肆虐，莊昊勳在木棒聯賽第三階段不幸中鏢，為了避免傳染給隊友，教練團安排他在家休養，直到第四階段才與球隊會合。平鎮總教練吳柏宏表示：「他恢復後看起來準備充足，我也提醒他要好好表現，不要讓自己被替換掉。今天的打擊內容不錯，能把球打到無人守備的地方，相信這場比賽能讓他對冠軍戰更有自信。」

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莊昊勳坦言，生病期間身體非常不適，甚至出現腹瀉的症狀。無法練球的日子，他只能透過轉播觀看比賽，進行「意象訓練」，在腦海中模擬實戰應對策略。剛回到球隊時，由於長時間未練球，他笑說：「感覺有點怪怪的。」不過在教練的賽前指導下，他迅速調整狀態，繳出猛打賞。隊友則打趣地說：「是不是沒練球反而打得比較好？」

即將在冠軍戰迎戰宿敵穀保家商，莊昊勳表示：「守備上不能有任何瑕疵，打擊也要保持串聯攻勢，希望能幫助球隊奪冠。」此外，日前他也關注經典賽資格賽，最欣賞的中華隊球員是張育成，他說：「因為他在場上展現的豪邁氣勢。」

關鍵字： 平鎮高中莊昊勳木棒聯賽冠軍戰諾羅病毒

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