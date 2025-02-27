火腿交流賽先發公布！孫易磊打頭陣、沒有古林睿煬　新庄監督致歉

▲日本北海道火腿交流賽，火腿總教練新庄剛志、統一獅總教練林岳平。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士隊將在本周末與統一獅、中信兄弟進行交流賽。今日舉行開打前記者會，並公布兩場先發陣容，可惜的是，剛加入火腿的古林睿煬未被列為先發人選，對此火腿監督新庄剛志表示，古林睿煬春訓期間牛棚狀況還是不太允許出賽，「對台灣球迷感到非常抱歉。」

火腿首戰將派出孫易磊先發，第二場則由伊藤大海擔綱。統一獅和中信兄弟分別推出洋將梅賽斯和德保拉應戰。

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新庄剛志在記者會上分享了促成此次交流賽的契機，「去年在沖繩春訓時打開電視，看到台灣有一個新棒球場，巨人隊在這裡比賽，我非常生氣。跟台灣最好的球隊應該是鬥士吧！所以我馬上通知球隊制服組，明年一定要到台灣最棒的球場比賽，今天我們做到了，非常開心。」

當被問及比賽策略時，新庄以幽默回應，「去年在日本大賽被大家說無腦教練能有什麼作戰？希望可以正常爭取勝負，跟台灣球隊好好比賽。」

新庄對台灣的應援文化也表達了濃厚興趣，「前幾天與台灣球隊交流時，看到非常感動的應援方式，本人也在板凳跟著音樂一起跳。期待3月1日看到更好的應援，我會好好筆記下來。」

關於古林睿煬缺席先發，新庄解釋，「在台灣很常看到鬥士隊轉播，就是把我們球隊最有人氣的排上去，第一場由孫易磊先發，本來第二場想讓古林上，希望在台灣讓台灣球迷看到他的表現，但春訓期間觀察他牛棚狀況，只是狀況還是不允許，對台灣球迷感到抱歉，跟大家說聲不好意思。」

統一獅總教練林岳平則表示，「一直很期待跟新庄監督的火腿鬥士比賽，能夠實現非常開心。新庄有許多精彩調度，火腿鬥士擁有強壯投手陣容和優秀年輕選手，希望能打出一場好比賽，呈現給球迷。」

中信兄弟總教練平野惠一也提到，「這次我們派出的是去年表現出色的王牌投手德保拉，非常期待他的表現。」





▲▼日本北海道火腿交流賽，統一獅、火腿第一場先發陣容公佈 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 日本北海道火腿交流賽，第二場先發公布 。（圖／記者王真魚攝）