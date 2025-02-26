張育成表態參加2026經典賽！接棒陳金鋒國際賽不動4番？

▲ 張育成表態參加2026年WBC世界棒球經典賽。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

剛結束資格賽行程，張育成今天立刻出席運動品牌代言活動，談到明年經典賽，他也表態參賽意願。有望接棒陳金鋒國家隊不動4番位置，張育成也謙虛回應，「無論打哪一棒就是打好每一球。」

張育成今日出席記者會被問到2026年經典賽的參賽意願，他表示，當然希望自己也能加入正賽名單，「最終還是要看我的表現，才有辦法進入正賽名單，說真的打得好，也不一定在名單內，還是要看教練團整體評估與想法。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前最重要還是專注眼前賽季，張育成說，「現在的挑戰就是備戰新賽季，之後名單順其自然。」至於新球季目標，他希望能夠保持健康，「去年有遇到一直在受傷的情況，身為球員，還是希望能以健康為主，因為有健康身體才有辦法追求想要的目標，突破成績，今年就是身體健康為主，其餘就是順其自然去達成。」

上次經典賽以及這次資格賽都是扛4棒，有望接班陳金鋒，成為中華隊新一代4棒，對此張育成謙虛回應，「棒次這部分由教練安排，無論打幾棒，都是盡我所能，打好每一球，專心每分每秒，不動4棒還是陳金鋒，我好好學習就好。」

中華隊連6屆經典賽未缺席，這次同樣高機率將被分在亞洲組，前進東京，屆時將有望對決日本武士大谷翔平、山本由伸等大聯盟等級強投。對此張育成直言，無論對戰到哪一隊，都相當期待，「畢竟我們很辛苦拿到這張門票，2026年一定會拿出野心，一定要晉級下一輪，無論是對到哪一隊，都會盡全力打好每一球。」