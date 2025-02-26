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20歲孫易磊躍上大聯盟版面　昔高中教練感動讚賞：天花板還沒到頂

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

日本火腿投手孫易磊在經典賽資格賽中霸氣飆出2次三振，投球時的怒吼畫面更登上大聯盟官網版面。年僅20歲的他，在國際賽場上展現驚人實力，昔日指導過他的穀保家商教練鄭志強也直呼感動。

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回憶孫易磊在穀保家商時期，他便展現二刀流的天賦，最終專注於投手發展，並成為能夠在國際賽獨當一面的投手。鄭志強表示：「從他高一進來，到高三專心練投時，就發現他當投手的天花板還沒到頂。」

特別是在U18世界盃展現出的自信與鬥志，如今又在經典賽資格賽登板，鄭志強說：「20歲的投手能夠在3萬多個觀眾的注視下，甚至滿壘的關鍵時刻，仍然投出兩次三振，這代表他對直球、變速球的控球能力都達到一定水準。他不會過度擔憂策略，而是專注跟著捕手配球，其實捕手的引導也相當不錯。」

孫易磊加盟日本火腿後，變化球的威力明顯提升，鄭志強也觀察到這一點：「他原本擅長的是指叉球，在U18期間學習變速球，能與直球產生共軌效應，讓打者更難掌握。」此外，他也提到：「昨天主審的好球帶高低判定不太固定，可能其他年輕投手會因此受到影響，但他仍然大膽進攻好球帶，以這個年紀來說相當不容易。」

鄭志強觀察到，孫易磊在休季期間專心 投球訓練，投入大量心力。他期待這位年輕投手 未來有機會回到母校，與學弟們分享自己的訓練經驗，也期盼他 持續在國際賽場上發光發熱，為台灣棒球爭光。

關鍵字： 棒球孫易磊WBC穀保家商投手

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