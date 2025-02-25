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西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

記者游郁香／綜合報導

中華隊今晚在一戰定生死的附加賽6比3力退西班牙，比賽關鍵出現在6局上半，當時中華隊僅3比2領先1分，西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）連續兩次暴傳，免費送給台灣2分，釀下大禍的恩卡納西昂當場懊悔哭了，不少台灣球迷「開心又難過」，也有人說以為在看重播。

中華隊前5局雖領先，但沒能拉開差距，戰況依舊相當膠著，6局上半，當時中華隊3比2，在陳文杰安打盜壘後，西班牙三壘手恩卡納西昂意外連2次暴傳，讓中華隊無須揮棒就追加2分，將比數拉開到5比2。這兩次「致命失誤」讓身為前年歐錦賽MVP的恩卡納西昂崩潰痛哭，這也是比賽的轉折點。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳文杰。（圖／記者李毓康攝）

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▲中華隊陳文杰。（圖／記者李毓康攝）

這一幕在社群媒體上引起熱議，「我一打開比賽，西班牙出現傳球失誤，想說再看一下，又一個傳球失誤，我還以為是按到重播。」「剛剛西班牙那兩個傳球失誤，我以為看了重播畫面，一模一樣欸。」

對於中華隊「免費」得到關鍵的2分，大批球迷直呼很爽，但看到恩卡納西昂當場哭了，也有人替他感到難過，「隔著螢幕有感受到你的難受！」「剛才西班牙三壘手連續兩個處理球失誤直接在場上掉淚，我被嚇到了，真的很殘酷。」「西班牙三壘手哭了看了也是好難過，關鍵時刻嚴重的失誤。」

還有人提出疑問，「今天的西班牙跟 2/21 的西班牙是同一隊嗎？今天失誤也太多了吧？還是今天台灣的眾神都在大巨蛋上空聚集？6:3 啦！」

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