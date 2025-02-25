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得點圈打擊是隱憂？曾豪駒不擔心：相信自己、果斷一點

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽進入最關鍵時刻，中華隊25日將與西班牙進行附加賽，爭奪最後一張會內賽門票。這是雙方本屆第二度交手，面對強悍的西班牙打線，以及首戰封鎖台灣打線的先發投手拉索（Ronald Medrano Lasso），總教練曾豪駒在賽前談及對戰策略，強調掌握對手失投球、靈活應變，將是台灣突破困境的關鍵，也必須相信自己。

曾豪駒表示，上一場比賽已經見識到西班牙的攻擊火力，也瞭解對方投手的實力，因此球隊需要針對投打兩端進行調整。「我們知道西班牙的打擊實力很強，投手也有一定能力，如何做突破點，鎖定失投球，同時在對手出現錯誤時，如何把握住。比賽中觀察整體變化，做出適時應對。」

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中華隊本場比賽將再度對決拉索，這位西班牙投手在小組賽首次交手時，成功封鎖台灣打線，如何破解他的投球將成為比賽勝負的關鍵。對此，曾豪駒強調，「整體有攻擊方向，將觀察對方投手上場後的狀況，看打者如何設定，並掌握失投球進攻。」

此外，西班牙不僅投手群穩定，打線更是本屆賽事火力最兇猛的隊伍之一，對於如何應對強勁的西班牙打者，曾豪駒則強調投手心態與投球策略同樣重要，「打擊在所有隊伍中很兇悍，投手不能因此而畏懼，攻擊好球帶，攻擊弱點，相信自己投出的每顆球。」

事實上，中華隊這幾場最大問題並非投手，主要是得分串連效果不佳，其中前3戰合計有38殘壘，得點圈打擊率僅1成47。對此曾總表示，「這幾場得點圈說不好嗎？其實還是都有看到很多紮實的球，我認為擊球方面要再相信自己一點、果斷一點。」

「想法更果決一點，或許就能夠轉念，扭轉運氣不好的狀況，希望能夠轉念成好的運氣，集中在這一場。」曾總說。

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