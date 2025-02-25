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台美混血長打威力！卡洛爾熱身賽首轟　親自解密揮棒微調奏效

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）25日（台灣時間）在大聯盟轟出全壘打，率隊以4比3擊敗守護者。響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）點出他細節上的改變。

卡洛爾首打席挨三振，4局下砲轟前隊友切科尼（Slade Cecconi），這一轟擊球初速107.5英里、飛行距離423英尺。卡洛爾調整了站上打擊區時的球棒擺放角度，將原本接近水平的棒子向上傾斜，這項變動其實從去年下半季便開始進行，而在這個休賽季，他進一步微調，以尋找最舒適的出棒位置。

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「其實感覺變化不大，」卡洛爾受訪時向《Arizona Sports》表示。「也許只是些微不同，試著讓球棒更垂直一點，少一些橫放的角度。我只是持續調整，尋找最佳的揮棒感覺。我有一個目標，那就是讓我的手部位置更理想，讓雙手能夠保持較高的位置，幫助整體揮棒的節奏。」

這項調整的關鍵，在於縮短球棒進入擊球點的路徑，並創造更佳的擊球角度。響尾蛇隊總教練羅夫洛表示，他早在春訓初期的練習時，就注意到了卡洛爾的改變，並向這位年輕球星詢問細節。

「我們談到了縮短揮棒路徑的問題，」羅夫洛在週一受訪時說道。「他希望在面對不同球種時，能夠更快進入擊球點，這並未影響他的打擊能力，反而讓他找到了更好的出發點。」

當被問及是否對於再度調整揮棒感到猶豫時，卡洛爾向《Arizona Sports》的節目《Burns & Gambo》表示：「我始終覺得自己有進步的空間，而這條路我願意走10次。但或許我需要在調整的過程中，建立更好的過濾機制，來判斷哪些改變真正有幫助。」

關鍵字： 棒球卡洛爾響尾蛇揮棒改變

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