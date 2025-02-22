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張育成開轟被讚WBC傳奇　美媒：他經典賽表現總不同凡響

記者游郁香／綜合報導

張育成上屆經典賽榮獲分組預賽MVP，贏得「國防部長」的稱號，他昨（21）日在資格賽轟出2分砲，儘管因為中華隊最終5比12慘敗，讓他直言「這支全壘打沒有太多意義」，不過波士頓媒體《NESN》誇讚他在經典賽的表現總是不同凡響，還有美國寫手以「WBC傳奇」來稱呼他。

張育成在2023年經典賽預賽4場，累積16打數，敲出7支安打，包括2支全壘打，8打點，替球隊跑回5分，打擊率0.438，打擊數據皆名列前茅，獲選預賽A組最有價值球員。今年他再披中華隊戰袍，昨日資格賽首戰扛先發第4棒，第3局轟出左外野2分打點全壘打，將分差縮小到2比4，一度讓台灣士氣大振。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

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▲張育成在WBC資格賽開轟，波士頓媒體稱他在經典賽表現總是不同凡響。（圖／記者李毓康攝）

波士頓媒體《NESN》特別撰文誇讚張育成的表現，「張育成在WBC的表現總是不同凡響，這位曾效力於波士頓紅襪隊的內野手再次挺身而出，成為台灣隊的關鍵人物。」內文提到，雖然台灣不敵西班牙，但張育成仍在國際賽事中展現強大火力，替中華隊打破鴨蛋。

大聯盟自由撰稿人恩里克（Chris Henrique）創辦的自媒體《Beyond the Monster》更在X上驚呼，「張育成是WBC傳奇！」該媒體的寫手加特林（Jamie Gatlin）點評，「張育成在與WBC相關的賽事中依舊持續猛轟，展現驚人長打火力。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成在WBC資格賽開轟，一度幫助中華隊追到2分差。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： WBC資格賽中華隊世界棒球經典賽資格賽CT張育成

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