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潘政琮再婉謝黃金計畫曝兩大理由　「國家資源先留給年輕小將」

▲▼台灣高爾夫球好手潘政琮前3回合打完並列第17名。（圖／路透）

▲台灣高爾夫球好手潘政琮。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

在台灣高球好手潘政琮宣布婉拒「黃金計畫」，對選手同意書提出疑慮後，國訓中心與體育署迅速回應調整，不過小潘今（21日）晚再次發文婉謝黃金計畫，並給出兩個理由，他希望透過自己這次的發聲，為年輕選手創造更好的環境，他也強調，「我已成長茁壯，國家的資源應先留給年輕小將。」

潘政琮指出，高爾夫球過去曾被排除在黃金計畫之外，雖然體育署長鄭世忠迅速回應，以高效率推動改革，無需協會介入便做出決策，但仍有許多制度面需要進一步改善。他呼籲體育署、國訓中心及中華高協應該更以選手為中心，傾聽他們的需求，並透過法制化、透明化機制，保障選手權益，確保年輕選手能夠獲得公平對待與適當的資源。

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回顧自己的國手生涯，潘政琮表示，15歲時因獲得亞運銀牌，才爭取到美國IMG學院的獎學金，但當時卻被協會警告「永不錄用國家隊」。然而，8年後，他仍義無反顧披上國家隊戰袍，參加仁川亞運，之後更連續代表台灣出戰里約、東京及巴黎奧運。

▲▼潘政琮宣布婉拒「黃金計畫」補助。（圖／翻攝自Facebook／C.T. Pan）

▲潘政琮再次婉拒「黃金計畫」。（圖／翻攝自Facebook／C.T. Pan）

潘政琮表示，他在東京奧運拿下的銅牌分量遠超過美巡賽冠軍，能夠以中華隊選手身份在奧運奪牌，是他一生的榮耀。

至於再次婉謝黃金計畫的原因，潘政琮提出兩大考量。首先，他希望政府能正視問題，推動國訓中心與中華高協的改革，例如透明化遴選方式、加強與選手溝通等，為未來年輕選手打造更好的環境；其次，他認為自己已成長茁壯，國家的資源應優先留給年輕選手，讓更多有潛力的選手獲得支援。

潘政琮最後感謝教育部、體育署與國訓中心的迅速回應，也強調隨著體育預算的增加，監督機制將更加重要。他期盼未來政策與制度持續改善，讓台灣體育環境更加健全，為選手帶來更多希望。

關鍵字： 高球潘政琮黃金計畫

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