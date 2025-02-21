延長賽史上最快完賽！迪倫談投球計時：希望隊友盡快適應

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽A組賽事今天在台北大巨蛋開打，首戰由南非對上尼加拉瓜，南非派出前富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）先發，雖繳出4.1局無失分好投，但最終在延長賽第10局以1比2惜敗。

▲2025年世界棒球經典賽資格賽南非隊投手迪倫。（圖／中華棒協提供）

迪倫此役展現優異實力，僅用46球完成4.1局投球，被敲2安、送出2次三振，無保送且無失分。這位前中職洋將在賽後表示，「很高興能回到台灣，雖然個人表現是其次，但能和尼加拉瓜打到延長賽，已經超出大家預期。」

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本屆資格賽引用大聯盟規則，導入投球計時制度，讓比賽節奏明顯加快，此戰打10局僅花2小時30分，寫下資格賽史延長賽最短的比賽時間紀錄。對於投球有秒數限制，迪倫說，本身有類似經驗，但對其他隊友來說比較陌生，「他們也沒有太多時間可以調整，我們今天晚上可能會開會討論，研究如何在接下來的比賽更好地適應。」

這是迪倫首次登上大巨蛋投手丘，他坦言這不只是他第一次在大巨蛋投球，更是生涯首次在室內球場登板，很開心能在不受天氣影響的情況下進行比賽。

南非隊明天將迎戰地主中華隊，曾在中職效力的迪倫透露，雖然提前來台集訓時未能與中華隊交手，但有和其他中職球隊進行熱身賽，「台灣打者的風格都很類似，有和隊友分享一些觀察。」

迪倫在2021年曾效力富邦悍將，留下3場先發1勝0敗，防禦率2.38的成績。之後轉戰墨西哥、澳洲及委內瑞拉聯盟，在美職小聯盟累積156場出賽紀錄，包含140場先發，總計投773.1局，戰績48勝46敗1救援，防禦率4.17，生涯最高層級曾上過3A。