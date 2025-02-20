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莊陳仲敖定位先發「每一隊都想對決」　控球提升歸功數據分析

記者王真魚／台北報導

運動家24歲旅美投手莊陳仲敖入選經典賽資格賽中華隊，預計定位在先發，對於這個位置，他直言相當熟悉，也透露，無論是對哪一隊先發，都相當期待，「都滿想對到的，因為都是很有強度的對手，每一隊都不能鬆懈！」

莊陳仲敖去年表現出色，從1A一路升上2A，9場1A出賽繳出3勝3敗、防禦率1.67的佳績。5月底升上高階1A後，他出賽9場、6場先發，取得2勝0敗，防禦率2.56。7月底再升至2A，繳出22局、防禦率2.05的穩定表現，投出18次三振，僅被擊出15支安打。

回顧上季表現，莊陳仲敖控球提升許多，他認為關鍵是數據研究，「有特別去學一些如何分析打者。」加以擬出配球策略，收到不錯效果。

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▲▼經典賽資格賽練球日，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲運動家投手莊陳仲敖熟悉先發角色。（圖／記者李毓康攝）

去年的好表現，莊陳仲敖獲得肯定，今年首度受邀大聯盟春訓，不過最後仍決定返台為國而戰，他解釋，當初收到入選中華隊通知時，母隊其實相當支持。

是否有相關投球限制？莊陳仲敖坦言，多少會有一些限制，可能跟本土球員的量相比，會比較不一樣，但也可以理解球團立場，「母隊就是會比較保護選手。」

莊陳仲敖2月16日才加入中華隊集訓，雖然時間比較短，但也盡量調整時差，配合球隊上的訓練，「其實在母隊時，就有特別配合中華隊這裡的模式，目前沒有太大問題。」

對於中華隊的角色，莊陳仲敖透露將以先發為主。有特別想對到哪一隊？他說，「都滿想對到的，因為強度都有，教練給的任務，會盡最大的力量去展現。」

很久沒有在台灣出賽，甚至有機會在4萬人滿場球迷下丟球，莊陳仲敖直言，過去確實沒有遇到這麼多觀眾的比賽，「自己也有關注12強比賽，感覺真的很震撼，心理建設必須要做好，讓自己不要太緊張。」

莊陳仲敖也說，這是第一次在室內球場比賽，「先前亞錦賽有來過這裡，感受一下氛圍，感覺真的非常棒，很期待自己比賽的那一天。」
 

關鍵字： 運動家莊陳仲敖中華隊經典賽先發WBC資格CT影音

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