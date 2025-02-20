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詹皇隔扣「被退貨」威廉斯卻連續投丟追平三分　湖人慘遭黃蜂逆轉

記者游郁香／綜合報導

湖人今（20）日在主場出戰東區倒數第2的黃蜂，唐西奇（Luka Doncic）解除上場時間限制，還在適應中的「金童」開賽6分鐘5次失誤。天王詹姆斯（LeBron James）決勝節一夫當關，還隔扣被洛城「退貨」的長人威廉斯（Mark Williams），可惜詹皇最後時刻連2記追平三分不進，紫金軍團終場以97比100遭逆轉吞敗。

詹姆斯與唐西奇開賽就互相助攻「成功連線」，幫助湖人取得10比6領先，不過唐西奇仍顯生疏，6分鐘出現多達5次失誤，甚至錯失輕鬆的得分機會。湖人並未因此失去優勢，文森（Gabe Vincent）與芬尼・史密斯（Dorian Finney-Smith）從板凳挺身而出，各自投進兩顆三分球，洛城在首節結束時以28比21領先。

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▲▼湖人詹姆斯、唐西奇；黃蜂「球小弟」拉梅洛 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯最後時刻連續投丟追平三分 。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2節，黃蜂開始找到外線手感，迅速將分差縮小至3分。儘管唐西奇手感不佳，仍不斷為隊友創造機會，幫助湖人穩住局勢。唐西奇在半場結束前終於投進一記中距離跳投，湖人以48比37結束上半場。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇；黃蜂「球小弟」拉梅洛 。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇解除上場時間限制，仍在適應中。（圖／達志影像／美聯社）

第3節開局，黃蜂當家球星「球小弟」拉梅洛（LaMelo Ball）連續投進兩顆三分，帶動球隊士氣。此節最後3分18秒，湖人「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）因不滿未響哨，當面怒噴裁判，連吞兩次技術犯規遭驅逐出場，導致團隊士氣受挫，黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）隨後連續命中三分，帶領球隊打出14比0攻勢反超，黃蜂反以69比66進入第4節。

「球小弟」決勝節再次發威，幫助黃蜂將領先擴大至9分。湖人則在唐西奇與詹姆斯的帶領下打出7比0反擊，將比分追近。唐西奇投進三分球，詹姆斯隨後突破上籃，湖人重新取得領先，並在詹皇隔扣威廉斯後進一步鞏固優勢。然而，黃蜂並未放棄，布里吉斯再次飆進關鍵三分球反超，湖人隨後靠著八村壘站上罰球線，未料他兩罰皆失，讓球隊陷入困境。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇；黃蜂「球小弟」拉梅洛 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、黃蜂「球小弟」拉梅洛（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

終場前關鍵時刻，「球小弟」突破上籃命中，黃蜂將比數改寫為98比94。詹姆斯隨後立刻飆進三分球回應，將比分追至1分差距。然而，黃蜂穩穩罰進兩球，湖人最後一次進攻機會，詹皇獲得兩次三分出手機會，卻連續投丟，終場湖人以97比100落敗，苦吞2連敗。

黃蜂此戰以布里吉斯攻下29分最高，他另有6籃板、5抄截，「球小弟」則貢獻27分、6籃板、5助攻。湖人方面，詹姆斯拿下26分、11助攻、7籃板，唐西奇則表現掙扎僅得14分，他整場18投5中，三分更是9投僅1中，另有11籃板、8助攻。

關鍵字： NBA湖人黃蜂詹姆斯詹皇唐西奇拉梅洛威廉斯

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