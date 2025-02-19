運動雲

>

味全龍新吉祥物登場！威弟猛哥邀你一起來命名

▲▼ 味全龍球團今（19）日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹，並同步宣布募集新吉祥物名稱辦法於味全龍官方Facebook以及Instagram。 。（圖／味全龍提供）▲▼ 味全龍球團今（19）日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹，並同步宣布募集新吉祥物名稱辦法於味全龍官方Facebook以及Instagram。 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍球團今（19）日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹，並同步宣布募集新吉祥物名稱辦法於味全龍官方Facebook以及Instagram。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍球團今（19）日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹，並同步宣布募集新吉祥物名稱辦法於味全龍官方Facebook以及Instagram。

在味全龍官方Facebook以及Instagram所上傳威弟與猛哥的聊天記錄中，猛哥表示自己出國見到了「妹妹」，並公開了新吉祥物的形象照，最後由威弟邀請大家一同參與妹妹的命名活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

命名活動參加方式有2種，分別為在味全龍官方Facebook的命名活動辦法貼文下方留言以及Instagram限時動態問答回覆，於Facebook平台參與活動的時間為發佈起至2月20日晚間11點59分為止，而Instagram則是從2月19日晚間6點開始，活動時間為期24小時。

先前味全龍就曾於官方Facebook與Instagram上傳關於猛哥執行「秘密任務」的相關影片，為新吉祥物的登場埋下伏筆，今公佈猛哥的秘密任務即是邀請在韓國學藝的妹妹加入應援團，並將在新的賽季中一起為味全龍應援。
 

關鍵字： 味全龍吉祥物命名活動球團應援

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華男籃主場抗菲　先發5虎及12人名單正式曝光

快訊／中華男籃主場抗菲　先發5虎及12人名單正式曝光

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

古林睿煬第二次牛棚威力驚人　捕手讚嘆：直球好猛

古林睿煬第二次牛棚威力驚人　捕手讚嘆：直球好猛

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

熱門新聞

快訊／中華男籃主場抗菲　先發5虎及12人名單正式曝光

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華男籃抗菲拚雪恥　先發5虎曝光

2西班牙首戰先發出爐！雷法再戰台灣

3兄弟莎菈教練韓媒也關注！

4今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

5潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

最新新聞

1高錦瑋主場抗菲　連林信寬的份一起拚

2抗菲之戰不上場　雷蒙恩喊可惜

32025中職熱身賽！3/22、3/23在大巨蛋

4盧峻翔抗菲先發　死守王牌布朗李

5中華男籃抗菲拚雪恥　先發5虎曝光

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366