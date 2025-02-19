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李灝宇有望登大聯盟　老虎教頭曝春訓用意：讓他知道離大聯盟不遠

▲▼李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇（右）參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎隊台灣新秀李灝宇獲邀參加2025年春訓，老虎總教練A.J.辛奇（A.J. Hinch）透露，希望藉此讓這位潛力新秀感受大聯盟氛圍。由於球隊三壘位置仍有待補強，李灝宇有望在本季登上大聯盟舞台。

「我們希望他能與大聯盟選手相處，讓他意識到自己離大聯盟並不遠，」辛奇在接受《The Athletic》訪問時讚揚這位內野手的表現，「他是一個專注又充滿能量的球員，會不斷努力，直到有人告訴他該休息。他的球技很獨特，我們必須支持他，讓他變得更強。他是一名非常優秀的打者，擊球時充滿力量。」作為曾帶領太空人在2017年奪得世界大賽冠軍的名帥，辛奇對於選手的評價向來精準。

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李灝宇去年在2A級別展現亮眼實力，打出0.298打擊率，wRC+達到141，全壘打數也從2023年的6支倍增至12支。在辛奇的規劃下，球隊目前讓他專注於三壘訓練，與新秀姜格（Jace Jung）搭檔守備。「我的棒球生涯剛開始時就是三壘手，現在回到這個位置，感覺就像回家一樣，」李灝宇表示。

李灝宇在2023年經由交易加盟老虎隊，雖然初期適應不易，但他很快就在新環境站穩腳步。「我只是每天努力打球，然後大家開始認識我了。」

在場上，他展現出與平日害羞寡言截然不同的一面，曾有人見過他用雙語與對手嗆聲，當隊友被觸身球擊中時更勇於對峙。這股鬥志也展現在他的訓練態度上，「我是個訓練狂，如果沒有人阻止我，我會一直接地滾球到天黑，或者重訓到肌肉無力。」

目前老虎隊三壘位置仍有待補強，球隊雖曾嘗試簽下亞歷克斯・布雷格曼未果，但李灝宇的崛起為球隊帶來新希望。預計他將從3A托萊多泥母雞隊開季，有機會在2025年賽季期間登上大聯盟。「所有的堅持，終於開始有所回報了，」李灝宇說。

▲▼李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球老虎隊台灣新秀大聯盟春訓

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