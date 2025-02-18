12強《冠軍之路》紀錄片開拍！金獎團隊執導　明年上映

▲台灣勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，引爆全台關注，棒球熱更持續延燒。去年底宣布要在今年開拍，以12強奪冠為主題的電影，《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片在今（18）日於天母棒球場宣布正式開拍！製作韶光電影有限公司監製張永昌（左起）、導演龍男•以撒克•凡亞思、出品方威剛科技股份有限公司林天瓊副總經理、中華職棒聯盟會長蔡其昌、祕書長楊清瓏。 （圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台灣勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，引爆全台關注，棒球熱更持續延燒。去年底宣布要在今年開拍，以12強奪冠為主題的電影，《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片在今（18）日於天母棒球場宣布正式開拍！包含出品方威剛科技股份有限公司林天瓊副總經理、中華職棒聯盟會長蔡其昌、祕書長楊清瓏。製作韶光電影有限公司導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌，都特別出席《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片的開鏡儀式。

《冠軍之路》紀錄片內容，除了忠實呈現12強開賽前普遍不被看好，到勇奪冠軍的高潮迭起外，也會訪談多位12強的球員與教練團，深入呈現他們的心路歷程，搭配精彩的比賽畫面，重溫奪冠感動與熱血。紀錄片更規畫有海外拍攝行程，多視角呈現旅外球員與別國怎麼看台灣棒球。同時也將回顧過往經典比賽，來展望、追求未來更好的台灣棒球發展。

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威剛科技股份有限公司林天瓊副總經理，也在今天開鏡儀式上提到：「《冠軍之路》紀錄片勢必將深入呈現12強奪冠經歷中，許多不為人知的過程和付出。我們就像全台廣大的球迷一樣，威剛科技有個小小的心願，能夠出力協助留下這段共同珍貴的記憶。這是我們身為企業也是球迷，很榮幸的機會，可以為台灣棒球貢獻一點心力！」

之前就期望拍攝《冠軍之路》紀錄片的中華職棒聯盟會長蔡其昌也說，「感謝威剛科技整合很多國內資源，為紀錄片《冠軍之路》投注心力，率先開拍。也找來經驗豐富的龍男導演團隊製作，讓人期待。中華職棒也會是《冠軍之路》紀錄片的拍攝對象，這也是我人生第一次要這麼常常面對鏡頭。最近都有許多採訪和報導呈現12強奪冠的內容，但這些都是片段，我們希望透過《冠軍之路》，完整勾勒出包含訓練、組織、情蒐、球員全力投入…等細節，詳實呈現在紀錄片中。《冠軍之路》紀錄片讓我非常期待他的完成，更貼近真實的呈現。」

《冠軍之路》紀錄片由具有豐富製作經驗，包含執導過多部紀錄片的龍男•以撒克•凡亞思擔任導演，其中作品《海洋熱》曾於美國、台灣、韓國獲得許多獎項和參展，以及拍攝角頭音樂創辦人張四十三經營獨立音樂的《我不流行二十年》，還擔任曾獲台北電影節大獎的《沈沒之島》監製。也和韶光電影有限公司監製張永昌，找來多位曾入圍、獲得金獎肯定的優秀人員，組成堅強製作團隊，就是要打造品質優良、好看的棒球紀錄片。

導演龍男•以撒克•凡亞思也透露《冠軍之路》紀錄片正式開拍後。未來團隊更會以最高規格呈現，訪談紀錄多位參與12強的球員、教練。更規劃飛往美國、日本…等國家，拍攝完整精彩的素材和其他國家棒球團隊，豐富《冠軍之路》紀錄片的內容。《冠軍之路》紀錄片規劃在今年拍攝完畢，進行後製，預計明年初在全台正式上映。

▲台灣勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，引爆全台關注，棒球熱更持續延燒。去年底宣布要在今年開拍，以12強奪冠為主題的電影，《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片在今（18）日於天母棒球場宣布正式開拍！製作韶光電影有限公司導演龍男•以撒克•凡亞思、出品方威剛科技股份有限公司林天瓊副總經理、會長蔡其昌都特別出席。 （圖／記者王真魚攝）