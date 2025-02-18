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林鉑濬高一即顯露一特質　江奕昌相信他能貫徹水手投球哲學

▲▼林鉑濬加盟水手。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林鉑濬加盟水手。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

林鉑濬以簽約金總額55萬美元加盟水手隊，長期觀察並簽下他的水手隊球探點出他與同齡選手不同的特質。

水手隊台灣區球探江奕昌表示：「其實在擔任球探之前就接觸過林鉑濬，高一時在青棒訓練營遇見他，當時就對他的特質印象深刻，知道他未來會是了不起的選手。尤其看到他能主動與職棒出身的教練互動，是個很有膽量的選手，展現出對自己的自信，與同齡選手有所不同，因此認為他有大將之風。」

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「沒想到兩年後成為水手隊球探，還有機會簽下林鉑濬，這是我棒球生涯最美好的時刻。」江奕昌補充，球團對林鉑濬進行長期觀察，每次國際賽的表現都受到關注，球團也陸續派遣其他球探觀察他，每位球探都對他印象深刻。他的投球型態、宰制好球帶的能力符合水手隊的投手哲學，相信經過培訓後，他有機會成為頂尖大聯盟選手。

江奕昌表示，林鉑濬的運動能力和協調性極佳，其他隊伍或許對他的野手能力也有興趣，但水手隊評估後認為他在投手位置的潛能更高，因此決定以投手身份簽下他。「雖然他在高中階段主要擔任後援投手，但他的變化球潛力讓他有機會發展成先發投手。」

江奕昌進一步說：「投手不應該閃躲，而是要勇敢挑戰打者，投出有品質的球路。他的控球能力比同齡選手更好，投好球的能力也十分出色，相信經過水手隊的投手養成和球路優化，他能夠完整貫徹水手隊的投球哲學。」

最後，江奕昌也對林鉑濬提出期許：「期待他在美國保持主動性，積極與教練團及隊友互動，主動探索新環境，才能更快融入。他在球場上有六親不認的個性，而這正是優秀投手應具備的特質，我相信他能在美國職棒發展出色。」

關鍵字： 棒球林鉑濬水手隊台灣大聯盟

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