12強冠軍球迷敲碗！「台灣的棒球詩篇」3月加場台中、高雄

▲「台灣的棒球詩篇」台中、高雄3月加場。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣首場以棒球為主題的音樂會——「台灣的棒球詩篇」，去年10月於台北國家音樂廳成功舉辦，獲得熱烈回響。今年適逢中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，球迷紛紛敲碗加場，主辦單位今正式宣布，音樂會將於3月1日及9日分別在台中與高雄登場，讓棒球與音樂的激情持續燃燒！

此次音樂會由八角塔男聲合唱團與中華職棒大聯盟攜手打造，將棒球經典旋律透過全新專業編曲，傳遞感動人心的棒球故事。去年首場演出中，觀眾聆聽了〈嘉義農林校歌〉、〈中華職棒之歌〉、〈再出發〉、〈我學會飛翔〉、〈曾經瘋狂〉、〈動靜之間〉及中職六隊應援組曲等多首經典棒球歌曲。今年特別場將加入〈英勇勳章〉、〈正港的英雄〉、〈世界都看見〉、〈就一起〉等新曲目，回顧台灣棒球榮耀時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為帶來更具震撼力的演出，本次音樂會編制包含弦樂四重奏、Live Band與銅管樂器，此外，啦啦隊女孩也將登台表演，為現場觀眾增添更多視覺與聽覺的享受。

「台灣的棒球詩篇」Team Taiwan世界冠軍特別場，將於3月1日19:00在台中國立中興大學惠蓀堂、3月9日14:30在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行。目前門票已在OPENTIX兩廳院文化生活網開賣，票價分為1600元、1200元、1000元、800元、600元，學生票享8折優惠。主辦單位也鼓勵觀眾身穿球衣入場，一同感受這場結合棒球與音樂的視聽盛宴。

▲▼「台灣的棒球詩篇」台中、高雄3月加場。（圖／中職提供）