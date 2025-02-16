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麥克朗考慮挑戰「灌籃大賽」4連霸　莫蘭特技癢、字母哥有意參加

▲灰熊莫蘭特灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊莫蘭特想參與下屆灌籃大賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星周灌籃大賽本日壓軸登場，魔術發展聯盟後衛麥克朗（Mac McClung）上演4次滿分灌籃，成功完成3連霸，成為史上首位達成此成就的球員。灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）觀看比賽後技癢，表示麥克朗害他想灌籃，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更表示，若莫蘭特參賽，他也要加入戰局。

這是麥克朗第3度參加灌籃大賽，前2屆他皆奪冠，今年挑戰史無前例的3連霸。他首灌飛過汽車完成驚人反扣，預賽2次灌籃都拿下滿分50分。決賽首球，他同時灌進2球展現滯空能力；第2球，他飛越213公分的騎士長人莫布里（Evan Mobley）成功扣籃，最終4灌全拿滿分，締造史上首次灌籃王3連霸。

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莫蘭特是當代NBA著名扣將，今年1月16日，他曾在對馬刺的比賽中，對決224公分的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）完成驚豔「流星灌籃」，可惜因犯規在先而遭取消。這次觀看麥克朗3連霸後，他在X平台發文，「麥克朗讓我想灌籃。」似乎暗示可能挑戰下屆灌籃大賽。

▲公鹿安戴托昆波灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波打算跟進莫蘭特參與灌籃大賽。（圖／達志影像／美聯社）

今年NBA全明星賽人氣王的安戴托昆波看到莫蘭特發文後轉發回應，「如果你參賽，我就跟你一起。」球迷瞬間嗨翻，紛紛敲碗各大球星，其中塞爾提克當家球星坦圖（Jayson Tatum）被點名最多次。若這陣容成真，明年灌籃大賽將組成莫蘭特、安戴托昆波、坦圖，與正考慮挑戰4連霸的麥克朗一同參戰，迎來史上最強對決。

關鍵字： NBA字母哥安戴托昆波莫蘭特麥克朗灌籃

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