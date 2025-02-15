運動雲

>

12名高三生打出感動的一役　仰德二階開胡

▲▼ 12名高三生打出感動的一役，仰德二階開胡 。（圖／學聯提供）

▲12名高三生打出感動的一役，仰德二階開胡 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

113學年度高中木棒聯賽第二階段賽事今天(15日)繼續進行，E組仰德高中以4比3險勝興大附農，戰場開胡，目前1勝1負。仰德教練田治加表示：「雖然球隊確定解散，高二球員已經轉學，我仍告訴參賽的12位高三同學全力以赴，不要放棄，最後終於擊敗強敵，打出令人感動的一場比賽。」

仰德連續參賽17屆都是一輪結束，今年首次打進第二階段卻面臨解散的命運。田治加說：「沒有辦法，這是政策，但球隊要有始有終，把最後一次木棒聯賽好好打完。原本有16位高三球員，扣掉受傷、罹患流感者還有12人，專職投手僅王約瑟、林承旭，投手戰力吃緊；今天只好讓野手上去投，鄭品清先發、曾皓哲中繼，最後再推出林承旭關門，守住勝果。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭品清原本是一壘手，今天設定要先發投2或3局，卻撐了4.2局，投70球；被敲2安打，送出2K，四死球6次偏多，幸好只失1分非自責分；第5局下他說真的累了，教練團才換上曾皓哲接力。

打擊方面，鄭品清擔任第五棒中心打者，4打數2安打，有1分打點，表現頗佳。林承旭則在7局上敲安打送回隊友，攻下第4分保險分；7局下興大附農追成3比4，兩人出局一、三壘有跑者，林承旭登板救援，讓打者擊成二壘飛球出局，仰德驚險過關；勝投是中繼2局失2分，其中1分責失的曾皓哲。

田治加說，贏了這場比賽，晉級第三階段的機率提升不少；接下來還剩對成德高中一戰，還是一樣全力以赴，打給外界看，把仰德的精神展現出來。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　沒有古林睿煬

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　沒有古林睿煬

天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

最不想設的緊急聯絡人？山本由伸秒回「翔平」！大谷幽默反擊

最不想設的緊急聯絡人？山本由伸秒回「翔平」！大谷幽默反擊

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

林書豪執教G聯盟隊遭逆轉　無緣在NBA全明星賽對決詹皇柯瑞

林書豪執教G聯盟隊遭逆轉　無緣在NBA全明星賽對決詹皇柯瑞

詹皇、柯瑞坦承曾「互相討厭」　咖哩談兩人在NBA聯手可能性

詹皇、柯瑞坦承曾「互相討厭」　咖哩談兩人在NBA聯手可能性

「台灣球員更有自信」　川岸強收到日本教練好奇發問

「台灣球員更有自信」　川岸強收到日本教練好奇發問

NBA版大谷翔平？「金童」唐西奇轉戰洛杉磯　代言收入有望飆升

NBA版大谷翔平？「金童」唐西奇轉戰洛杉磯　代言收入有望飆升

謝祖武昔傳緋聞遭母嗆：怎麼配得上？

熱門新聞

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　沒有古林睿煬

天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

最不想設的緊急聯絡人？山本由伸秒回「翔平」！大谷幽默反擊

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

128人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

2倫登恐提前退休　美媒批史上最糟合約

3最不想設的緊急聯絡人？山本秒回：翔平

4杜蘭特4大潛在交易目的地曝

5大谷私服曝　粉絲驚呼：最近超時尚

最新新聞

128人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

2球王辛納禁賽3個月！與WADA達成和解

312人打出感動的一役　仰德二階開胡

4獅訊室吸睛 6好手齊聚分享近期狀況

5潘傑楷主導金牌特訓班！玉木難得笑了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366