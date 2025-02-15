▲12名高三生打出感動的一役，仰德二階開胡 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

113學年度高中木棒聯賽第二階段賽事今天(15日)繼續進行，E組仰德高中以4比3險勝興大附農，戰場開胡，目前1勝1負。仰德教練田治加表示：「雖然球隊確定解散，高二球員已經轉學，我仍告訴參賽的12位高三同學全力以赴，不要放棄，最後終於擊敗強敵，打出令人感動的一場比賽。」

仰德連續參賽17屆都是一輪結束，今年首次打進第二階段卻面臨解散的命運。田治加說：「沒有辦法，這是政策，但球隊要有始有終，把最後一次木棒聯賽好好打完。原本有16位高三球員，扣掉受傷、罹患流感者還有12人，專職投手僅王約瑟、林承旭，投手戰力吃緊；今天只好讓野手上去投，鄭品清先發、曾皓哲中繼，最後再推出林承旭關門，守住勝果。」

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鄭品清原本是一壘手，今天設定要先發投2或3局，卻撐了4.2局，投70球；被敲2安打，送出2K，四死球6次偏多，幸好只失1分非自責分；第5局下他說真的累了，教練團才換上曾皓哲接力。

打擊方面，鄭品清擔任第五棒中心打者，4打數2安打，有1分打點，表現頗佳。林承旭則在7局上敲安打送回隊友，攻下第4分保險分；7局下興大附農追成3比4，兩人出局一、三壘有跑者，林承旭登板救援，讓打者擊成二壘飛球出局，仰德驚險過關；勝投是中繼2局失2分，其中1分責失的曾皓哲。

田治加說，贏了這場比賽，晉級第三階段的機率提升不少；接下來還剩對成德高中一戰，還是一樣全力以赴，打給外界看，把仰德的精神展現出來。