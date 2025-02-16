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奧運版詹皇來了？　昔悍將曝他將以美國隊打法搭唐西奇

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（右）加入後，詹姆斯（左）將以奧運模式打球？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自「金童」唐西奇（Luka Doncic）被交易至湖人後，湖人的戰術與打法如何調整成為熱議話題，昔日NBA悍將巴恩斯（Matt Barnes）認為，40歲天王詹姆斯（LeBron James）將不再以過往「大包大攬」的方式打球，而是採用去年奧運時的打法。

湖人網羅唐西奇後，擁有了兩位國際籃壇最耀眼的超級球星，外界普遍認為這筆交易可能再次讓湖人衝擊總冠軍。不過唐西奇入隊後，湖人由誰來主導球權？誰負責組織進攻？誰在關鍵時刻出手？這些問題成為關注焦點。

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▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇遭交易到湖人。（圖／達志影像／美聯社）

前NBA球員巴恩斯分析，詹姆斯想要以「奧運模式」打球，「讓我成為球隊的『萬用瑞士刀』，不需要每場都砍30分或瘋狂的大三元數據。讓我用17分、12籃板、11助攻的大三元來影響比賽，唐西奇去拿40分，同時帶動文森（Gabe Vincent）和里夫斯（Austin Reaves）發揮。」

「也許現在詹姆斯真的可以變回『奧運版詹皇』，並將球隊的進攻重任交給唐西奇。」巴恩斯如此說道。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

巴恩斯的觀點值得深思，畢竟詹姆斯去年在巴黎奧運率領美國隊奪金時，場均14.2分、6.8籃板、8.5助攻，並贏得賽事MVP。他在準決賽對塞爾維亞時，拿下16分、12籃板、10助攻的大三元表現，成為美國隊逆轉勝的關鍵人物。

湖人球迷對這筆交易欣喜若狂，因為過去類似的交易往往為球隊帶來成功。例如1975年湖人交易來賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），2008年換來另一位FIBA傳奇球星加索（Pau Gasol），最終都幫助球隊奪冠。因此，這次唐西奇的到來，也讓人期待這支湖人是否能夠在季後賽走得更遠。

唐西奇本季雖受到傷病影響，至今僅出賽24場，仍繳出場均27.0分、8.0籃板、7.5助攻的全面數據。如果他能在湖人恢復巔峰狀態，並與詹姆斯磨合成功，那麼湖人不僅有機會重回冠軍競爭行列，球迷也可能再次見證「奧運版詹皇」的精彩演出。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（右）加入後，詹姆斯（左）將以奧運模式打球？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇

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