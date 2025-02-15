塞爾提克FMVP爆分手WNBA女神！　布朗專心挑戰2連霸

▲塞爾提克FMVP布朗與WNBA女神凱斯蕾傳出早已分手 。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

上季FMVP布朗（Jaylen Brown）去年才公開與WNBA女神凱斯蕾（Kysre Gondrezick）的戀情，兩人7月還一起高調現身ESPY頒獎典禮，沒想到在今年情人節前夕傳出兩人早已分手。根據《Page Six》的報導，這段戀情在NBA賽季開打後逐漸冷卻，最終布朗選擇專注於比賽，讓這段感情畫下句點。

布朗上季連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP，喜迎生涯首座NBA總冠軍，除了事業有成，他與WNBA女神凱斯蕾的戀情也羨煞旁人，他去年7月帶著凱斯蕾一起參加ESPY頒獎典禮，如今卻傳出兩人已分手。

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▲布朗去年夏天才帶著凱斯蕾一起出席ESPY頒獎典禮。（圖／VCG）

知情人士透露，「這件事發生得很快，大家都感到驚訝，因為布朗當初對她非常投入。」這對情侶除了一起走上ESPY頒獎典禮的紅毯，甚至在女方生日時一同前往巴西旅行。然而，隨著NBA賽季開打，布朗將重心轉向比賽，最終選擇結束這段戀情。

事實上，之前就有跡象顯示這段感情逐漸冷卻，例如凱斯蕾並未現身布朗去年10月舉行的的28歲生日派對，兩人近期也鮮少在公開場合同框，讓外界開始猜測他們關係的變化。現在布朗專注於帶領塞爾提克挑戰2連霸，凱斯蕾則全力備戰新賽季。