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道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊官方X帳號於14日（台灣時間15日）分享春訓第三天，大谷翔平與穆奇·貝茲（Mookie Betts，32歲）抵達球場時的私服造型。球迷讚嘆，大谷越來越時髦了！

大谷今天罕見戴上黑色墨鏡，身穿贊助品牌 New Balance 的綠色長袖T恤，帽子則與以往不同，這次帽簷朝前。他手上還拿著名牌 Bottega Veneta 以捕手手套為靈感設計的包款，整體造型相當吸睛。

此貼文引發粉絲熱議，紛紛留言：「大谷這身打扮太帥了！」「超級酷！」「最近大谷真的越來越有時尚感」「他是不是想跟赫南德茲（Kike Hernández）風格搭配？」

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此外，也有許多粉絲關注大谷的配件，留言詢問：「這個包可以裝他的愛犬Decoy嗎？」「這款包是哪個牌子？」「我也想知道！」「翔平的帽子哪裡買得到？」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／截自X））

▲大谷翔平罕見戴太陽眼鏡進球場，高級包款引發關注，球迷笑稱「像寵物外出包」 。（圖／截自X）

關鍵字： 棒球道奇隊大谷翔平

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