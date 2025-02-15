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4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

▲▼台韓交流賽，曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台韓交流賽，曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台韓交流賽，曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽中華隊擁有4名具備終結者經驗的投手，其中曾峻岳在13日台韓交流賽第二戰展現亮眼表現，球速頻頻突破150公里大關，最快更達到154公里。自嘲是4位終結者中唯一沒有拿過個人獎的投手，他對於能再度入選國家隊感到珍惜。

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為了這次比賽，曾峻岳做足準備工作。他透露去年賽季結束後進行PRP注射保養，休息約一個月後才逐漸恢復訓練。「12月底收假時，我就可以在牛棚投球了。」曾峻岳表示，希望能比上次更早進入狀態。

雖然在13日的比賽中球速已達標準，但曾峻岳認為控球精準度還有進步空間。「速度有達到預期，但準度還沒到自己想像中的程度。」他說道，會在開打前持續調整。

對於能參與國際賽，曾峻岳特別珍惜每次機會。「能在成棒職業打到這種大比賽，誰也不敢想。這次有機會參與，下次可能就會有更多年輕好手出現。」他也提到近年來許多高中畢業投手的球速都比他們當年更快，顯示台灣棒球實力持續提升。

值得一提的是，本次中華隊培訓隊中的4位終結者陣容堅強，包括2024年救援王陳柏豪（29次救援成功）、生涯154次救援紀錄保持人陳韻文（2019-2021年救援王三連霸）、2023年救援王呂彥青，以及生涯56次救援的曾峻岳。面對這樣堅強的後援群，曾峻岳表示彼此間並無太大競爭壓力，「大家都是朝著同樣目標前進」。

關鍵字： 曾峻岳中華隊台韓交流賽球速終結者

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