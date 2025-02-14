哈爾濱亞冬運圓滿落幕　中華代表團獎牌榜並列第8

▲哈爾濱亞洲冬季運動會圓滿落幕，中華代表團在獎牌榜上並列第8名。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025哈爾濱亞洲冬季運動會在今（14日）於哈爾濱國際會展體育中心舉行閉幕典禮，本屆中華隊在競速滑冰收下一面銅牌，這也是中華隊在亞冬運的首面獎牌，在獎牌榜上與泰國隊同為第8名，總領隊陳士魁期勉選手維持奮鬥精神，相信未來能再創佳績。

中華隊由女子冰球守門員徐子庭擔任閉幕式掌旗官，總領隊陳士魁、副總領隊房瑞文與女子冰球隊、冰壺隊、花式滑冰選手李宇翔、越野滑雪選手李杰翰、彭以明一同步入舞台，各國運動員跟著音樂，在台上歡欣互動，也代表著藉由運動促進各國的友誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺灣位在亞熱帶，發展冬季運動不易，本屆亞冬運陳映竹摘下競速滑冰女子100公尺銅牌，完成歷史性的突破。總領隊陳士魁表示，中華隊和亞洲前幾名國家之間確實有差距，在這樣的情況下，能搶下一面銅牌，還有許多選手排名都能進入到中上席次實屬不易。

本屆中華隊除了陳映竹摘銅外，冰球男子隊與女子隊、冰壺混雙都收下第5名，十分接近頒獎台。蔡嘉瑋在短道競速滑冰男子1500公尺獲得第7名，前6名皆為中韓選手。李玟儀在阿爾卑斯式滑雪女子曲道賽收穫第11名。

總領隊陳士魁表示，雖然一些團體項目和其他國家實力有段差距，但中華隊的拚鬥精神絕對比對手強，「希望我們能維持這次亞冬運奮鬥的精神，在未來的比賽裡面，加強技術，鬥志贏過對手，只要讓我們抓到機會，相信我們會有好的成績。」

本屆亞冬運圓滿落幕，下屆將首度前進西亞地區，於2029年在沙烏地阿拉伯特羅耶納舉行，期待中華健兒展現拚勁，再創佳績。