前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

▲兄弟應援團迎接新成員。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟日前正式宣布全新應援表演團隊「NOISEMAKER 製噪機」成立，將以音樂、舞蹈與舞台魅力打造全新應援模式。其中，原台鋼雄鷹應援團副團長Gary確定加盟，成為「製噪機」的舞蹈擔當，正式轉戰兄弟，迎來職棒應援生涯的新篇章。

Gary過去曾是台鋼雄鷹創隊應援團副團長，在應援領域經驗豐富，擅長高難度舞蹈動作，並擁有出色的舞台魅力。他去年在台鋼應援期間，以熱血的舞蹈、穩定的場控深受球迷喜愛，如今確定轉戰中信兄弟，將在「NOISEMAKER 製噪機」中擔任舞蹈擔當，與隊友攜手打造全新的應援風格。

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Gary日前在個人社交媒體發表感謝文，他寫道：「這一年，真的很感謝台鋼雄鷹對我的照顧和包容，也謝謝所有球迷的熱情支持！在這裡的日子，既開心又感動，收穫了很多美好的回憶。」

「NOISEMAKER 製噪機」由隊長小白領軍，搭配DJ 大昌、主持人全勝、Passion Sisters白白擔任舞台總監，以及吉祥物小翔與艾比，加上新加入的Gary與得民，將透過音樂、舞蹈與全新的應援風格，顛覆傳統應援模式，帶給象迷前所未有的震撼體驗。