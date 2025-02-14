運動雲

>

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

▲▼兄弟應援團迎接新成員。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟應援團迎接新成員。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟日前正式宣布全新應援表演團隊「NOISEMAKER 製噪機」成立，將以音樂、舞蹈與舞台魅力打造全新應援模式。其中，原台鋼雄鷹應援團副團長Gary確定加盟，成為「製噪機」的舞蹈擔當，正式轉戰兄弟，迎來職棒應援生涯的新篇章。

Gary過去曾是台鋼雄鷹創隊應援團副團長，在應援領域經驗豐富，擅長高難度舞蹈動作，並擁有出色的舞台魅力。他去年在台鋼應援期間，以熱血的舞蹈、穩定的場控深受球迷喜愛，如今確定轉戰中信兄弟，將在「NOISEMAKER 製噪機」中擔任舞蹈擔當，與隊友攜手打造全新的應援風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Gary日前在個人社交媒體發表感謝文，他寫道：「這一年，真的很感謝台鋼雄鷹對我的照顧和包容，也謝謝所有球迷的熱情支持！在這裡的日子，既開心又感動，收穫了很多美好的回憶。」

「NOISEMAKER 製噪機」由隊長小白領軍，搭配DJ 大昌、主持人全勝、Passion Sisters白白擔任舞台總監，以及吉祥物小翔與艾比，加上新加入的Gary與得民，將透過音樂、舞蹈與全新的應援風格，顛覆傳統應援模式，帶給象迷前所未有的震撼體驗。

關鍵字： 中信兄弟應援團Gary製噪機舞蹈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

熱門新聞

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

2前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟

3張育成差點開轟笑言要去做重訓

4林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

5大谷翔平副收入達229億！超越C羅

最新新聞

1日本硬體讚　鄭兆行點出日本球員

2鄭兆行點名樂天期待　看好游承勳

3沙子宸增重飲控滷肉飯要忍住

4台鋼宣布成立全新職業排球隊天鷹

5贏球為前提！　鄭兆行代掌兵符

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366