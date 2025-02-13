台韓交流賽應援大戰！樂天巨人團長：台灣應援文化「很完美」

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽首戰，台韓兩隊應援團同場較勁，成為球迷熱議的話題。樂天巨人應援團長趙志勳稱讚台灣應援文化，讓他感到氣氛很好很開心。

應援團長趙志勳跳韓職應援名曲《疾風街道》時，兄弟應援團長小白一起上台同樂，讓氣氛相當歡樂。趙志勳表示，「原本沒想說要跟台灣啦啦隊一起跳，他邀請後才上去，多虧小白，跟台灣啦啦隊一起搭配，是很好的經驗，也很榮幸。」

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▲ 樂天巨人啦啦隊吳效柾（左起）、睦那京、團長趙智薰、崔洪邏、朴淡備 。（圖／記者楊舒帆攝）

趙志勳也提到，「跟台灣狀況不一樣，台灣是下週迎接經典賽資格賽，樂天巨人是首場對外比賽，能透過這次機會，跟台灣職棒的球迷一起享受韓職應援，非常感謝。」

啦啦隊隊長睦那京的應援舞受到台灣球迷熱議，她說，「很感謝大家對樂天巨人啦啦隊的關心，球季中因為樂天桃猿的『韓國趴』來台交流，希望到時能再展現韓職應援。」和韓職應援文化相比，趙志勳稱讚道，「台灣應援文化也很厲害，很完美！」

趙志勳回憶，自2018年桃猿開始舉辦「韓國趴」以來，兩隊不只有應援形式的交流，也進行應援曲的交換。「台灣球迷很熟悉這些歌曲，能一起呼應很感謝。」