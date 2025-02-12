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湖人成功攔胡！簽下烏克蘭資深中鋒　黃蜂堅持遭退貨威廉斯健康

▲▼湖人緊急簽下烏克蘭中鋒倫恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人緊急簽下烏克蘭中鋒倫恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人在交易截止日前網羅黃蜂優質長人威廉斯（Mark Williams），但威廉斯體檢未過，該筆交易破局。急需補強禁區的紫金大軍，今（12）日成功「攔胡」，簽下原本預計要加盟溜馬的烏克蘭31歲中鋒倫恩（Alex Len），為了替倫恩空出名單位置，洛城裁掉了動刀後遲遲未能歸隊的伍德（Christian Wood）。

湖人日前與黃蜂進行交易，送出「大齡」新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年首輪籤和2030年選秀互換權，向黃蜂換來213公分中鋒威廉斯。 然而，這位23歲長人未能通過體檢，由於這發生在交易截止之後，雙方無法再修改協議，交易宣告破局。

根據NBA記者西德里（Evan Sidery）的消息，黃蜂堅持威廉斯完全健康，在交易談判過程中並未向湖人隱瞞任何事，他們已經針對湖人以威廉斯體檢未過為由撤銷交易一事，向聯盟提出「挑戰」。

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▲湖人交易來新星中鋒威廉斯，整體戰力再度向上提升。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂堅持威廉斯（左）完全健康。（圖／達志影像／美聯社）

在將當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）送到獨行俠，威廉斯又沒能如期入隊，替補長人伍德則是一直在養傷，湖人僅剩海耶斯（Jaxson Hayes）一名中鋒。洛城今日緊急簽下擁有12年NBA 資歷的烏克蘭長人倫恩，恢復自由身的倫恩原本計劃與溜馬簽約，不過最終他改變心意轉投洛杉磯。

湖人同時宣布，為了騰出名單空位，他們將釋出膝蓋動刀後一直未能復出的伍德。

31歲的倫恩過去3季在國王擔任明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）的替補，不過他屬於「邊緣」輪替球員，場均上場不到10分鐘。他本季替沙加緬度出賽36場，繳出場均1.4分、1.8籃板和0.8助攻，被交易到巫師後在上周遭釋出。

倫恩生涯平均出賽17.1分鐘，能得6.7分（命中率51.0%）、5.3籃板和0.9火鍋。

美國媒體分析，湖人最近傾向於不用傳統中鋒的陣容，未來這種打法可能會繼續，倫恩應該只會在面對聯盟最強硬的長人，或當海耶斯陷入犯規麻煩或受傷時上陣。

關鍵字： NBA湖人倫恩黃蜂威廉斯伍德

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