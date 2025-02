湖人成功攔胡！簽下烏克蘭資深中鋒　黃蜂堅持遭退貨威廉斯健康

▲湖人緊急簽下烏克蘭中鋒倫恩。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人在交易截止日前網羅黃蜂優質長人威廉斯(Mark Williams),但威廉斯體檢未過,該筆交易破局。急需補強禁區的紫金大軍,今(12)日成功「攔胡」,簽下原本預計要加盟溜馬的烏克蘭31歲中鋒倫恩(Alex Len),為了替倫恩空出名單位置,洛城裁掉了動刀後遲遲未能歸隊的伍德(Christian Wood)。

湖人日前與黃蜂進行交易,送出「大齡」新秀射手柯奈特(Dalton Knecht)、瑞迪許(Cam Reddish)、2031年首輪籤和2030年選秀互換權,向黃蜂換來213公分中鋒威廉斯。 然而,這位23歲長人未能通過體檢,由於這發生在交易截止之後,雙方無法再修改協議,交易宣告破局。



根據NBA記者西德里(Evan Sidery)的消息,黃蜂堅持威廉斯完全健康,在交易談判過程中並未向湖人隱瞞任何事,他們已經針對湖人以威廉斯體檢未過為由撤銷交易一事,向聯盟提出「挑戰」。

▲黃蜂堅持威廉斯(左)完全健康。(圖/達志影像/美聯社)

在將當家中鋒戴維斯(Anthony Davis)送到獨行俠,威廉斯又沒能如期入隊,替補長人伍德則是一直在養傷,湖人僅剩海耶斯(Jaxson Hayes)一名中鋒。洛城今日緊急簽下擁有12年NBA 資歷的烏克蘭長人倫恩,恢復自由身的倫恩原本計劃與溜馬簽約,不過最終他改變心意轉投洛杉磯。

Free agent 7-footer Alex Len will sign with the Los Angeles Lakers, agent Mike Lelchitski tells ESPN. Len intended to sign with the Pacers but has decided to land in LA after the Lakers rescinded the Mark Williams trade and created new opportunity. pic.twitter.com/pjqV5HaK4n