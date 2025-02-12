「有些人奪冠就得意忘形」洋基教頭反擊道奇嘲諷

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 反擊道奇隊言論。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

據《The Athletic》和《FOX新聞》等多家美媒報導，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）在11日（台灣時間12日）春訓首日的採訪中，反擊去年世界大賽以1勝4敗慘敗的對手道奇隊。

道奇隊在世界大賽後，包括投手凱利（Joe Kelly，現為自由球員）在播客節目中酸言，「從一開始就是場實力不對等的比賽，洋基在所有季後賽球隊中排名第8或第9。」內野手羅哈斯（Miguel Rojas）也表示，「洋基的防守太慢，基本功一塌糊塗。」外野手泰勒（Chris Taylor）嘲笑洋基「真是場災難」。

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對於這些言論，布恩回應，「我不想聽到這種發言。事實上，我們在那系列賽沒發揮出最佳實力，他們贏了比賽，他們有權利說任何話。」但他也諷刺地表示，「希望明年換我們站在那個位置時，能展現更有格調的態度。」

布恩特別指出，「你不會聽到佛里曼（Freddie Freeman ）、貝茲（Mookie Betts ）、大谷和克蕭（Clayton Kershaw）說出這種話。」他批評道：「有些人贏得世界冠軍就得意忘形，說起話來沒完沒了。」