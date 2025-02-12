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佐佐木朗希道奇春訓初亮相！ 捕手驚呼：怪物級投手

▲▼ 佐佐木朗希、山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 佐佐木朗希現身道奇春訓基地，預計展開首次牛棚練習（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊23歲投手佐佐木朗希在11日（台灣時間12日）首度現身亞利桑那州鳳凰城近郊格倫代爾的春訓基地。這是他自加盟球隊後首次到訪。

佐佐木在翻譯艾頓（Will Ireton）的陪同下，先在訓練設施內散步，參觀室內練習場和球場後返回球員休息室，期間與大谷翔平和山本由伸有說有笑。

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下午，他在16位包含投手教練、球隊職員和媒體人員的見證下，展開加入道奇後的首次傳接球。練習時間約20分鐘，距離逐漸拉長至30公尺。之後在訓練師和物理治療師的監督下，進行衝刺跑訓練。

據球團發言人表示，佐佐木預計在12日（台灣時間13日）正式報到後，進行首次牛棚練習。

35歲的資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）曾在2023年世界棒球經典賽代表墨西哥出賽，他談到對佐佐木的印象時表示，「我只在世界棒球經典賽對戰時看過他投球。他與眾不同，簡直就像個怪物。他不只有超快速球，每一顆指叉球都有不同的變化。我很期待他的投球，也希望讓他感受到球隊的歡迎，並幫助他做好準備。」

蒙西（Max Muncy）雖然還未見過佐佐木，但表示，「雖然還沒機會見面，但希望很快就能見到他。在招募他時，我被要求協助製作影片，我很開心能幫上忙。希望不久後能親自見面交流。」

關鍵字： 佐佐木朗希道奇隊春訓大谷翔平捕手

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