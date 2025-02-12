運動雲

>

大谷翔平、山本由伸、佐佐木齊亮相　道奇春訓延後一天

▲▼ 佐佐木朗希、山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸練投30球。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在11日（台灣時間12日）展開春訓練習，球團同時宣布正式報到日將延至12日。三位日籍球員大谷翔平、山本由伸以及剛加盟的佐佐木朗希都在戶外進行訓練。

據外媒報導，大谷當天以投手訓練為主，在球場上進行約10分鐘的傳接球，其中包含變化球練習。最後他還以坐姿投出13球。訓練結束時，大谷將球投給場外的球迷，引來熱烈歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平在結束傳接球後，在訓練教練的指導下進行約40分鐘的體能訓練，包含短跑衝刺和蹲姿起跑等動作。期間主動與韓國新秀內野手金慧成搭話交流，展現積極溝通的態度。

▲▼ 佐佐木朗希、山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

以小聯盟約受邀參加大聯盟春訓的佐佐木朗希，在下午1時50分左右，當大多數球員都已回到室內時，才帶著鮮黃色手套現身球場。他先在草地上跑步和伸展熱身，接著進行站姿傳接球約20分鐘，漸進式將距離拉長至約30公尺。

迎來第二年的山本由伸則穿上18號球衣進入牛棚，在總教練羅伯斯（Dave Roberts）的注視下，投出30球，每一球都經過數據分析，包括快速球、曲球和伸卡球等球路。

山本在去年大聯盟首年因右肩傷勢中斷賽季，僅出賽18場，投球局數90局。然而，他在季後賽的出色表現為球隊奪冠立下功勞。邁入第二年，期待成為先發輪值的核心。
 

關鍵字： 大谷翔平道奇隊春訓日籍球員訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

江國謙、葉家淇加入桃園市成棒　曾陶鎔離開台壽霸龍

江國謙、葉家淇加入桃園市成棒　曾陶鎔離開台壽霸龍

朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」

朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」

最難決定！公鹿交易2021年奪冠元老　總管澄清「傷病」非主因

最難決定！公鹿交易2021年奪冠元老　總管澄清「傷病」非主因

克蕭重返道奇　本季挑戰3000K里程碑

克蕭重返道奇　本季挑戰3000K里程碑

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

中華隊明首戰樂天巨人　呂詠臻先發對決韓國經典賽國手

中華隊明首戰樂天巨人　呂詠臻先發對決韓國經典賽國手

味全龍相中旅外經驗　陳家駒接下春訓客座教練

味全龍相中旅外經驗　陳家駒接下春訓客座教練

不瞭解中華隊戰力　「眼鏡哥」朴世雄：會好好準備

不瞭解中華隊戰力　「眼鏡哥」朴世雄：會好好準備

獨行俠球迷超悲憤！唐西奇都知道　厄文盼全明星賽能敘舊

獨行俠球迷超悲憤！唐西奇都知道　厄文盼全明星賽能敘舊

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

熱門新聞

江國謙、葉家淇加入桃園市成棒　曾陶鎔離開台壽霸龍

朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」

最難決定！公鹿交易2021年奪冠元老　總管澄清「傷病」非主因

克蕭重返道奇　本季挑戰3000K里程碑

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

讀者回應

﻿

熱門新聞

1江國謙、葉家淇加入桃園市　曾陶鎔離開台壽

2朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉

3公鹿交易蜜豆湯！傷病不是主因

4克蕭重返道奇 挑戰3000K里程碑

5林昀儒新天敵成桌壇史上最年輕球王

最新新聞

1洋基教頭嗆道奇挑釁：希望更有格調

2佐佐木春訓初亮相！ 捕手驚呼怪物

3大谷領銜日投登場！道奇春訓延至12日

4天使網羅現役救援王！

5克蕭重返道奇 挑戰3000K里程碑

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366