大谷翔平、山本由伸、佐佐木齊亮相　道奇春訓延後一天

▲山本由伸練投30球。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

道奇隊在11日（台灣時間12日）展開春訓練習，球團同時宣布正式報到日將延至12日。三位日籍球員大谷翔平、山本由伸以及剛加盟的佐佐木朗希都在戶外進行訓練。

據外媒報導，大谷當天以投手訓練為主，在球場上進行約10分鐘的傳接球，其中包含變化球練習。最後他還以坐姿投出13球。訓練結束時，大谷將球投給場外的球迷，引來熱烈歡呼。

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大谷翔平在結束傳接球後，在訓練教練的指導下進行約40分鐘的體能訓練，包含短跑衝刺和蹲姿起跑等動作。期間主動與韓國新秀內野手金慧成搭話交流，展現積極溝通的態度。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



以小聯盟約受邀參加大聯盟春訓的佐佐木朗希，在下午1時50分左右，當大多數球員都已回到室內時，才帶著鮮黃色手套現身球場。他先在草地上跑步和伸展熱身，接著進行站姿傳接球約20分鐘，漸進式將距離拉長至約30公尺。

迎來第二年的山本由伸則穿上18號球衣進入牛棚，在總教練羅伯斯（Dave Roberts）的注視下，投出30球，每一球都經過數據分析，包括快速球、曲球和伸卡球等球路。

山本在去年大聯盟首年因右肩傷勢中斷賽季，僅出賽18場，投球局數90局。然而，他在季後賽的出色表現為球隊奪冠立下功勞。邁入第二年，期待成為先發輪值的核心。

