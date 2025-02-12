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克蕭重返道奇　本季挑戰3000K里程碑

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

據ESPN報導，洛杉磯道奇隊與投手克蕭（Clayton Kershaw）已達成一份新合約，僅待體檢通過後正式生效，合約細節尚未公布。

克蕭是大聯盟歷史上最具成就的投手之一，即將迎來他在道奇隊的第 18 個球季。這位老將將在 37 歲賽季挑戰一項重大里程碑——他只差 32 次三振，就能加入卡爾頓（Steve Carlton）、強森（Randy Johnson）和 沙巴西亞（CC Sabathia）的行列，成為史上第四位達成 3,000 次三振的左投。

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近年來，克蕭飽受傷勢困擾，他在 2024 年僅先發 7 場比賽後便因傷缺陣。休賽期間，他接受了左膝與腳趾的手術，預計無法趕上開幕戰。

然而，只要健康上場，克蕭的投球水準依然維持頂尖。他在 2022、2023 年的防禦率皆低於 2.50，並入選國聯明星隊。目前，他仍是大聯盟現役投手中生涯防禦率（2.50）、ERA+（156）以及每九局被安打數（6.9）的領先者，生涯累積投球局數達 2,742 又 2/3 局。

關鍵字： 大聯盟洛杉磯道奇克蕭續約投手

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