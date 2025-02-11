人氣王字母哥缺席全明星賽　「鷹王」楊恩連2年遞補入選

▲老鷹楊恩連2年遞補入選全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左小腿拉傷，將缺席本屆NBA全明星賽。聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）宣布，由老鷹後衛楊恩（Trae Young）取代字母哥入選。楊恩已連續2年遞補進入全明星賽，本屆他將加入巴克利（Charles Barkley）領軍的查克隊（Team Chuck）。

這是楊恩職業生涯第4次入選全明星賽，前3次分別是2020年、2022年和2024年。楊恩本季出戰49場比賽，場均貢獻23.5分，並以場均11.4次助攻暫居聯盟助攻王。楊恩去年因為藍道（Julius Randle）以及恩比德（Joel Embiid）在明星賽前受傷，與暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）一起遞補進入全明星賽，本屆他再度遞補出戰。

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▲公鹿「字母哥」安戴托昆波（左）缺席本屆全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥是本屆人氣王，這次原本是他生涯第9次的全明星之旅，可惜因左小腿拉傷而錯過。字母哥預計明星周結束後復出。

今年明星賽採取全新賽制，將進行4隊爭霸的小型錦標賽，楊恩將代表巴克利執教的查克隊出賽。

以下是更新後的全明星陣容，包括新增的遞補球員：

查克隊（Team Chuck）

楊恩

約基奇（Nikola Jokic）

吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）

西亞卡姆（Pascal Siakam）

森根（Alperen Sengun）

唐斯（Karl-Anthony Towns）

米歇爾（Donovan Mitchell）

俠客隊（Team Shaq）

厄文（Kyrie Irving）

詹姆斯（LeBron James）

柯瑞（Stephen Curry）

坦圖（Jayson Tatum）

杜蘭特（Kevin Durant）

里拉德（Damian Lillard）

哈登（James Harden）

布朗（Jaylen Brown）

肯尼隊（Team Kenny）

艾德華茲（Anthony Edwards）

布朗森（Jalen Brunson）

小傑克森（Jaren Jackson Jr.）

威廉斯（Jalen Williams）

賈蘭德（Darius Garland）

莫布里（Evan Mobley）

康寧漢（Cade Cunningham）

希洛（Tyler Herro）

坎黛絲隊（Team Candace）

坎黛絲隊將由新秀挑戰賽的勝方組成，包括NBA新秀、2年級球員和G聯盟球員。