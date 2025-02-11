運動雲

>

厄文替戴維斯出征！遞補入選全明星賽　聯手詹皇、柯瑞

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文遞補戴維斯進入明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間11日，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）宣布獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）遞補左內收肌拉傷的新隊友戴維斯（Anthony Davis）進入全明星賽。厄文將加入歐尼爾（Shaquille O'Neal）執教的俠客隊（Team Shaq），聯手前隊友詹姆斯（LeBron James）。

戴維斯最初是以湖人球員的身份入選全明星替補陣容，隨後他被交易至獨行俠。上周日戴維斯腹肌傷勢好轉，迎來身披藍袍的首秀，未料該戰又遭遇左內收肌拉傷，預計缺席至少1個月的比賽，本屆全明星賽無法登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終由厄文頂替戴維斯，這是厄文職業生涯第9次入選全明星賽，本季他場均貢獻24.1分、4.8次助攻、4.6個籃板，三分命中率達到40%，是獨行俠戰績能維持在季後賽行列的關鍵。厄文上一次入選全明星賽是在2022-23賽季，當時他剛從籃網被交易到獨行俠，他曾在2013-14賽季獲得全明星賽MVP。

▲獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯因左內收肌拉傷退出本屆明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

今年明星賽採取全新賽制，將進行4隊爭霸的小型錦標賽，厄文將代表歐尼爾執教的俠客隊出賽，其他3隊分別由巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）和帕克（Candace Parker）領軍。

以下是更新後的全明星陣容，包括新增的遞補球員：

俠客隊（Team Shaq）

詹姆斯
柯瑞（Stephen Curry）
坦圖（Jayson Tatum）
杜蘭特（Kevin Durant）
里拉德（Damian Lillard）
哈登（James Harden）
布朗（Jaylen Brown）
厄文

肯尼隊（Team Kenny）

艾德華茲（Anthony Edwards）
布朗森（Jalen Brunson）
小傑克森（Jaren Jackson Jr.）
威廉斯（Jalen Williams）
賈蘭德（Darius Garland）
莫布里（Evan Mobley）
康寧漢（Cade Cunningham）
希洛（Tyler Herro）

查克隊（Team Chuck）

約基奇（Nikola Jokic）
吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）
西亞卡姆（Pascal Siakam）
森根（Alperen Sengun）
唐斯（Karl-Anthony Towns）
米歇爾（Donovan Mitchell）
楊恩（Trae Young）
 

坎黛絲隊（Team Candace）
坎黛絲隊將由新秀挑戰賽的勝方組成，包括NBA本屆新秀、2年級球員和G聯盟球員。

關鍵字： NBA厄文明星賽戴維斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

「怪力男」李灝宇獲邀大聯盟春訓　台灣今年第5位

「怪力男」李灝宇獲邀大聯盟春訓　台灣今年第5位

批國際奧會包容林郁婷、克莉芙參賽　國際拳總將興訟

批國際奧會包容林郁婷、克莉芙參賽　國際拳總將興訟

「1到9棒都一樣」　張育成顧好擊球品質：對手不會太差

「1到9棒都一樣」　張育成顧好擊球品質：對手不會太差

沒打WBC資格賽　李灝宇首度受邀大聯盟春訓

沒打WBC資格賽　李灝宇首度受邀大聯盟春訓

NBA震撼交易主角唐西奇今迎湖人首秀　先捐1600萬援助洛杉磯野火

NBA震撼交易主角唐西奇今迎湖人首秀　先捐1600萬援助洛杉磯野火

大谷翔平「天賦異稟」　前天使教頭驚訝晚上7點能睡覺

大谷翔平「天賦異稟」　前天使教頭驚訝晚上7點能睡覺

【太會唱了吧！】黑柴跟著一起唱生日快樂歌　唱完還舉手許願XD

熱門新聞

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

「怪力男」李灝宇獲邀大聯盟春訓　台灣今年第5位

批國際奧會包容林郁婷、克莉芙參賽　國際拳總將興訟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正簽約運動家　退WBC資格賽

2林昀儒新天敵成桌壇史上最年輕球王

3中華再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳飆速

4A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊

5「怪力男」李灝宇獲邀大聯盟春訓　台灣今年第5位

最新新聞

1老鷹楊恩連續2年遞補入選明星賽

2厄文遞補入選全明星賽　聯手詹皇、柯瑞

3獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

4杜蘭特回應「喊停」勇士交易傳聞

5大谷「二刀流」　道奇發投球影片

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366