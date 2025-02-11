厄文替戴維斯出征！遞補入選全明星賽　聯手詹皇、柯瑞

▲厄文遞補戴維斯進入明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間11日，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）宣布獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）遞補左內收肌拉傷的新隊友戴維斯（Anthony Davis）進入全明星賽。厄文將加入歐尼爾（Shaquille O'Neal）執教的俠客隊（Team Shaq），聯手前隊友詹姆斯（LeBron James）。

戴維斯最初是以湖人球員的身份入選全明星替補陣容，隨後他被交易至獨行俠。上周日戴維斯腹肌傷勢好轉，迎來身披藍袍的首秀，未料該戰又遭遇左內收肌拉傷，預計缺席至少1個月的比賽，本屆全明星賽無法登場。

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最終由厄文頂替戴維斯，這是厄文職業生涯第9次入選全明星賽，本季他場均貢獻24.1分、4.8次助攻、4.6個籃板，三分命中率達到40%，是獨行俠戰績能維持在季後賽行列的關鍵。厄文上一次入選全明星賽是在2022-23賽季，當時他剛從籃網被交易到獨行俠，他曾在2013-14賽季獲得全明星賽MVP。

▲戴維斯因左內收肌拉傷退出本屆明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

今年明星賽採取全新賽制，將進行4隊爭霸的小型錦標賽，厄文將代表歐尼爾執教的俠客隊出賽，其他3隊分別由巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）和帕克（Candace Parker）領軍。

以下是更新後的全明星陣容，包括新增的遞補球員：

俠客隊（Team Shaq）

詹姆斯

柯瑞（Stephen Curry）

坦圖（Jayson Tatum）

杜蘭特（Kevin Durant）

里拉德（Damian Lillard）

哈登（James Harden）

布朗（Jaylen Brown）

厄文

肯尼隊（Team Kenny）

艾德華茲（Anthony Edwards）

布朗森（Jalen Brunson）

小傑克森（Jaren Jackson Jr.）

威廉斯（Jalen Williams）

賈蘭德（Darius Garland）

莫布里（Evan Mobley）

康寧漢（Cade Cunningham）

希洛（Tyler Herro）

查克隊（Team Chuck）

約基奇（Nikola Jokic）

吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）

西亞卡姆（Pascal Siakam）

森根（Alperen Sengun）

唐斯（Karl-Anthony Towns）

米歇爾（Donovan Mitchell）

楊恩（Trae Young）



坎黛絲隊（Team Candace）

坎黛絲隊將由新秀挑戰賽的勝方組成，包括NBA本屆新秀、2年級球員和G聯盟球員。