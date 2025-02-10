運動雲

>

平鎮隊長台上「嗆聲」　穀保隊長霸氣回應拚三連霸！

▲▼平鎮高中江庭毅、穀保家商古定玄。（圖／記者楊舒帆攝）

▲平鎮高中江庭毅、穀保家商古定玄。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

高中木棒聯賽10日召開32強記者會，青棒勁旅穀保家商與平鎮高中隊長擦出小火花，平鎮隊長江庭毅在台上喊出宣言，「想對決穀保古定玄」，古定玄也霸氣回應，「想拚三連霸把冠軍錦旗留下來。」

兩人同屆不打不相識，從國中就認識，江庭毅笑言，「因為他是代表選手！他的打擊很穩，（外野）守備範圍也很大，腳程很快。」古定玄也說，「他是這屆最好的捕手，不管守備、打擊都很好，守備功力很讚！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑豹旗冠軍戰兩隊捉對廝殺，穀保家商擊敗平鎮高中，江庭毅認為，「五五波，大家都實力相當。」古定玄也提到，「應該不是我們兩隊五五波，大家實力都很平均，每一隊都有機會。」事實上，在第一階段平鎮高中曾不敵麥寮高中，同日穀保家商輸給大溪高中，因此其實前8強隊伍實力差距不大。

最後一次參加木棒聯賽，江庭毅希望率隊拿下好成績，個人穩扎穩打，目標拚最佳捕手。古定玄想讓冠軍錦旗留在學校之外，也想穩定表現，作出貢獻。

作為捕手與腳程快的野手，古定玄想起去年玉山盃曾在江庭毅蹲捕的賽事挑戰盜壘，結果十分接近，原本判定出局，經由電視轉播輔助後改判安全上壘，古定玄略勝一籌。

關鍵字： 青棒穀保家商平鎮高中木棒聯賽捕手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

熱門新聞

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪炸裂　中華首場練習打5分

2大谷翔平一家三口春訓地曬恩愛

3李雅英生日宣布續留富邦悍將　合體AI女神李珠珢應援

4兄弟開放資格賽用　炸裂舞不缺席

5中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退

最新新聞

1即／待「屠宰場」5.5小時　碎屍魔淡定看檢警搜證

228歲拳擊手冠軍賽倒地　腦出血身亡

3平鎮隊長台上「嗆聲」　穀保隊長霸氣回應拚三連霸！

4林鉑濬同梯徐翔聖進經典賽培訓送祝福

5穀保古定玄今年將挑戰選秀　看江坤宇破億合約

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366