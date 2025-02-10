平鎮隊長台上「嗆聲」　穀保隊長霸氣回應拚三連霸！

▲平鎮高中江庭毅、穀保家商古定玄。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

高中木棒聯賽10日召開32強記者會，青棒勁旅穀保家商與平鎮高中隊長擦出小火花，平鎮隊長江庭毅在台上喊出宣言，「想對決穀保古定玄」，古定玄也霸氣回應，「想拚三連霸把冠軍錦旗留下來。」

兩人同屆不打不相識，從國中就認識，江庭毅笑言，「因為他是代表選手！他的打擊很穩，（外野）守備範圍也很大，腳程很快。」古定玄也說，「他是這屆最好的捕手，不管守備、打擊都很好，守備功力很讚！」

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黑豹旗冠軍戰兩隊捉對廝殺，穀保家商擊敗平鎮高中，江庭毅認為，「五五波，大家都實力相當。」古定玄也提到，「應該不是我們兩隊五五波，大家實力都很平均，每一隊都有機會。」事實上，在第一階段平鎮高中曾不敵麥寮高中，同日穀保家商輸給大溪高中，因此其實前8強隊伍實力差距不大。

最後一次參加木棒聯賽，江庭毅希望率隊拿下好成績，個人穩扎穩打，目標拚最佳捕手。古定玄想讓冠軍錦旗留在學校之外，也想穩定表現，作出貢獻。

作為捕手與腳程快的野手，古定玄想起去年玉山盃曾在江庭毅蹲捕的賽事挑戰盜壘，結果十分接近，原本判定出局，經由電視轉播輔助後改判安全上壘，古定玄略勝一籌。