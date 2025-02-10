柯瑞獲與他「完全相反」新搭檔助拳　巴特勒自信兩人完美互補

Jimmy Butler on this Steph Curry comment: “Opposites attract in life. I don’t think I could be a better complement to him and vice versa. They’re not leaving him ever. Maybe two people…I get the easy job. I’m playing 1-on-1 or in space.” https://t.co/KyXgUAVELc pic.twitter.com/3jt7TBOmAT — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在交易截止前迎來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）入隊，他昨（9）日首秀就充分展現價值，在灣區一哥柯瑞（Stephen Curry）第4節前段坐在板凳席休息時，「士官長」在禁區完成精彩的三分打。柯瑞形容巴特勒是與自己「完全相反」的球員，巴特勒則認為他們兩人完美互補。

勇士這一戰第3節一度落後給公牛多達24分，柯瑞挺身而出，他打滿這一節猛砍24分，包辦了5顆三分球，率隊取得3分反超。第4節開始時，柯瑞坐在板凳席休息，通常這是勇士「最危險」的時刻，不過有了巴特勒加入後，他在柯瑞休息的時間扛起重任，還一氣呵成在禁區完成高難度的三分打。

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▲勇士一哥柯瑞、新搭檔巴特勒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「就像一個接球手。」柯瑞說道，他模仿了巴特勒在空中接球並且在摔倒前仍準確打進二分的動作，「那真是太荒謬了。」

柯瑞說，巴特勒就像和自己完全相反的球員，「這有點有趣。我投了16個三分球，他投了1個。他經常上罰球線、主宰禁區，我主宰外線，大家圍繞著我們運作。」

勇士是本季聯盟禁區得分最少的球隊，罰球次數也排名倒數第4，而巴特勒的投籃有一半以上是在禁區附近（本季275次投籃中的178次），命中率很高（63.5%），在邁阿密的5個半賽季，他場均出手約8次罰球。

有人轉述柯瑞的話給巴特勒，他也有相同看法，「人們常說，對立的東西會相吸。」他認為兩人完美互補，「對於其他人來說，空間如此之大。我得到的是輕鬆的工作。我在打1對1，在如此寬廣的空間裡打球，和這樣的人一起打球真是太棒了。」

巴特勒直言，柯瑞是一 名「殺手」，「你在談論一頭每次都在尋找獵物的獅子，那就是他。我準備好成為他的隊友，與他並肩作戰。」

有趣的是，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也稱巴特勒是一頭獅子，喚起了勇士近幾個月來一直缺乏的自信，這場比賽最終由灣區大軍以132比111逆轉獲勝。